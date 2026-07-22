La restauración del retablo de la Capilla del Niño Jesús de la Catedral de Calahorra entra en su última fase - DIÓCESIS

LOGROÑO 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La restauración del retablo de la Capilla del Niño Jesús de la Catedral de Calahorra se encuentra ya en su última fase. Los restauradores M.ª José Herreros y Roberto Cagigal trabajan estos días en la zona más baja del retablo, una vez retirados los andamios que han permitido intervenir en los niveles superiores. Además, ha sido reinstalado el frente del altar.

Durante el avance de los trabajos se ha constatado la necesidad de mejorar la iluminación de la capilla, una actuación considerada imprescindible para completar la recuperación del conjunto y favorecer una adecuada contemplación del retablo.

Esta mejora supondrá un incremento del presupuesto inicialmente previsto, por lo que la Asociación Amigos de la Catedral de Calahorra recuerda la importancia de las donaciones extraordinarias y de la incorporación de nuevos socios que, con sus cuotas, contribuyan a este y otros proyectos de conservación del conjunto históricoartístico de la Catedral.

La asociación promueve la recuperación de esta valiosa capilla, cuyos trabajos comenzaron en 2024.

Actualmente se está terminando de ejecutar la tercera fase de la intervención, con un presupuesto de 68.206,17 euros, destinado a la restauración del arco de entrada a la capilla, el cuerpo y el ático del retablo, así como la trasera del retablo, tanto en los muros como en los elementos de sujeción, suelo y escaleras de acceso.

El presupuesto total de restauración se calculó inicialmente en 90.000 euros. Para financiar esta tercera y última fase de las obras, el Ayuntamiento de Calahorra solicitó a la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud una subvención equivalente al coste de la actuación, con cargo a la orden destinada a la restauración de ermitas, iglesias, retablos y otros elementos singulares.

El retablo que preside la Capilla del Niño Jesús fue donado por el deán Pedro de Oñate en 1735. Sus tallas son obra de Diego de Camporredondo y fueron estofadas, doradas y policromadas por José Bravo. De estilo barroco, el conjunto incluye imágenes de San José, la Virgen, San Roque, San Sebastián, San Fernando, San Juan Bautista, Santa Isabel y el Niño Jesús.

CONCIERTO LÍRICO A BENEFICIO DE LA CAPILLA DEL PILAR

En el marco de su compromiso con la conservación del patrimonio catedralicio, la Asociación Amigos de la Catedral de Calahorra ha organizado un Concierto Lírico de Oratorio que se celebrará el próximo 8 de agosto, a las 20,00 horas, en la Catedral de Calahorra. La recaudación se destinará a beneficio de la Capilla del Pilar.

El recital contará con la participación del tenor Jorge Tasso, la soprano Gloria López y el pianista Graham Lister, que interpretarán algunos de los fragmentos más conocidos del repertorio lírico. El programa incluirá obras de Georges Bizet, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Jules Massenet, Gabriel Fauré y Pietro Mascagni.

Las entradas tienen un precio de 10 euros y pueden adquirirse de forma anticipada en los establecimientos La Tahona y Textil Aznar.

Con esta iniciativa, la Asociación Amigos de la Catedral de Calahorra continúa impulsando actividades culturales y musicales en el templo catedralicio, al tiempo que contribuye a la conservación y mejora del patrimonio históricoartístico de la Catedral de Calahorra.