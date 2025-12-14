Restaurado en Albelda de Iregua el conjunto textil de La Dolorosa con apoyo de la Orden de ermitas del Gobierno riojano - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conjunto textil de La Dolorosa, perteneciente a la parroquia albeldense de San Martín de Tours, un valioso conjunto patrimonial de 1920, ha sido culminado su restauración, promovida por el Ayuntamiento de la localidad contando con el apoyo de la Orden de ermitas del Gobierno de La Rioja.

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, ha asistido este sábado en la propia parroquia de San Martín de Albelda de Iregua, a la presentación del proceso de restauración del manto y la saya de La Dolorosa.

La intervención ha contado con una inversión local de 15.488 euros, de los que 9.023,31 euros han sido financiados por el Gobierno de La Rioja a través de la Orden de ermitas 2024/2025.

La Dolorosa de Albelda conserva un conjunto original de 1920, atribuido a la prestigiosa Casa Garín, confeccionado en terciopelo negro y ornamentado con bordados en hilo de plata sobredorada.

Donado en 1927 por la familia Trevijano, el conjunto constituye una pieza de especial relevancia en el ámbito de los textiles litúrgicos riojanos, muy vinculada a la tradición local.

Los trabajos, ejecutados por Cyrata Restauraciones de Tejidos, han permitido detener el deterioro causado por el uso y el paso del tiempo, consolidar los materiales originales y recuperar la lectura de los bordados.

La intervención ha incluido la estabilización del terciopelo, la fijación de los hilos metálicos y la mejora de la estructura interna que facilita la manipulación de la pieza en actos litúrgicos y procesionales.

También se ha sustituido un encaje moderno por otro de mayor calidad, más coherente con el conjunto histórico.

La restauración del conjunto de La Dolorosa, cedido por la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño al Ayuntamiento de Albelda de Iregua, pone de relieve el alcance de la Orden de Ermitas.

Una norma desarrollada por la Dirección General de Cultura, que también atiende proyectos singulares de patrimonio mueble custodiados por ayuntamientos y parroquias de la región.

Una línea de actuación que permite proteger piezas de especial significación histórica, artística y emocional para las comunidades locales, más allá de la rehabilitación estrictamente arquitectónica.

De esta forma, esta restauración forma parte del listado de los 50 elementos singulares, iglesias, ermitas y retablos rehabilitados en 45 localidades de La Rioja gracias a la línea de ayudas de la Orden de Ermitas convocada en 2024 que contó con una inversión global de 1.845.000 euros.