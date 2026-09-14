Resultados Informe PISA y desarrollo económico y social de la región, entre las preguntas a Capellán del próximo pleno

Archivo - Varios migrantes celebran haber cruzado la frontera, en Ceuta (España) - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, valorará los resultados del Informe PISA en la región, entre otras cuestiones, según se ha aprobado este lunes en la Mesa y Junta de Portavoces. La sesión plenaria tendrá lugar el próximo jueves, 17 de septiembre, a partir de las 09,00 horas.

En concreto, el presidente abrirá el turno para valorar, a petición del Grupo Parlamentario de Vox, los datos del Informe PISA 2025 publicados. El PSOE, por su parte, querrá saber "qué medidas tiene previsto tomar el Gobierno para impulsar el desarrollo económico y social de La Rioja y qué acciones va a desplegar su Gobierno para reducir los datos de pobreza y exclusión social de La Rioja.

Finalmente, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado dos preguntas relacionadas para conocer, por un lado, la estrategia del Gobierno de La Rioja en materia de emergencias y, por otro, querrá saber la valoración que hace el propio presidente del Gobierno sobre la política de emergencias.

El pleno contará también con el informe sobre el estado de ejecución del presupuesto del Parlamento de La Rioja, correspondiente al ejercicio económico de 2025.

SALUD MENTAL Y POLÍTICA ECONÓMICA

Posteriormente, se suscitarán las cuestiones al Ejecutivo regional. El PSOE preguntará por la situación de la salud mental en La Rioja, y acerca de la política económica del Gobierno "teniendo en cuenta la evolución de los últimos indicadores económicos conocidos en nuestra comunidad".

A continuación, Podemos-IU quiere conocer "si cree el Gobierno de La Rioja que las políticas que está tomando en materia de vivienda son acertadas, cuando Logroño se sitúa como una de las capitales donde más sube el precio de la vivienda".

Por su parte, el PP quiere conocer "los objetivos persigue el Plan de Atracción, Retención y Estabilización del Talento de La Rioja 2026-2028, sobre cómo ha evolucionado en la presente legislatura el número anual de pernoctaciones de los turistas que visitan nuestra comunidad.

El mismo Grupo Parlamentario preguntará sobre la evolución en la presente legislatura el número de plazas residenciales para personas mayores y personas dependientes en nuestra comunidad autónoma, y quiere valoración sobre el hecho de que La Rioja sea la tercera comunidad autónoma en alcanzar el Día de la Liberación Fiscal, por delante de catorce comunidades autónomas. Las preguntas del PP se cerrará con una sobre "cuál es la dotación presupuestaria del 'Plan de acción para paliar el impacto de la crisis de costes en el sector agrario de La Rioja 2026-2027'.

Vox, por su parte, quiere conocer "cuánto paga el Gobierno de La Rioja, por cualquier concepto, en relación con las distintas conexiones aéreas desde el Aeropuerto de Logroño-Agoncillo", que dará paso a otra cuestión del PP sobre "cómo valora el Gobierno de La Rioja el nuevo servicio de autobús lanzadera entre Logroño y el aeropuerto de Agoncillo".

Las preguntas al Gobierno las cerrará el PSOE con una sobre "si va a convocar el Gobierno de La Rioja una segunda convocatoria de las subvenciones para que las entidades locales contraten desempleados", y otra acerca de que "si considera el Gobierno de La Rioja que la orden de ayudas AGM/44/2026, de 2 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la ayuda excepcional al mantenimiento de la actividad agraria profesional en La Rioja, constituye una respuesta ágil y eficaz a las necesidades más urgentes de los agricultores".

A continuación, el Grupo Parlamentario Socialista interpelará al Gobierno en materia de Medio Natural del Gobierno de La Rioja; Podemos-IU sobre educación, y también el PSOE sobre desarrollo económico.

PROPOSICIONES NO DE LEY DE CEUTA

Vox, por su parte, iniciará las Proposiciones No de Ley, una sobre la adopción de medidas para retener a los profesionales de enfermería recién titulados en La Rioja, para dar paso a una de Podemos-IU para que el Parlamento de La Rioja "inste al Gobierno de La Rioja a manifestar al Gobierno de la Comunidad de Madrid su rechazo al condicionamiento de la expedición de nuevas tarjetas de transporte público personal y de sus duplicados al requisito exclusivo de empadronamiento".

Una tercera, del PSOE pedirá constituir, en el plazo máximo de dos meses, un Grupo de Trabajo para el Abordaje Integral de la COVID Persistente dentro de la Estrategia de Atención al Paciente Crónico de La Rioja, con participación de profesionales del Servicio Riojano de Salud, de la Fundación Rioja Salud, de las distintas áreas asistenciales implicadas y de representantes de las asociaciones de personas afectadas, con el fin de impulsar la coordinación, el seguimiento y la mejora continua de la atención.

Después, los socialistas quieren que se publique, de manera inmediata, las memorias de la Defensora del Usuario del Sistema Público de Salud riojano de los años 2024 y 2025.

A continuación, Vox defenderá "la soberanía española y la invasión de Ceuta. Por su parte, Podemos-IU reclama que el Parlamento "se solidarice el pueblo de Ceuta y su pesar por las personas fallecidas en la frontera, y exige el esclarecimiento pleno de las circunstancias y las responsabilidades, la identificación de todas las víctimas y el acompañamiento a sus familias; y su condena de la utilización de los movimientos migratorios como instrumento de presión contra España por parte del Reino de Marruecos, así como su rechazo a que se responsabilice de esa agresión a las personas migrantes".

El PP pedirá "el firme apoyo, solidaridad y cercanía con la Ciudad Autónoma de Ceuta, sus instituciones y todos los ceutíes ante los graves acontecimientos producidos, y expresa su compromiso inequívoco con la defensa de su seguridad, convivencia, derechos y libertades; y reconoce y reafirma solemnemente la inquebrantable pertenencia de Ceuta a España, sustentada en la historia, el derecho, nuestro orden constitucional y democrático y, de manera inequívoca, en la voluntad libre y manifiesta de sus ciudadanos".

Finalmente, el PP defenderá "la retirada inmediata de la propuesta de financiación autonómica por carecer del consenso necesario y resultar perjudicial para los intereses de La Rioja, por ser injusta, insolidaria y lesiva para los riojanos, vulnerando el principio de igualdad entre españoles; y a elaborar una nueva propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica negociada de forma multilateral, transparente y con consenso suficiente entre todas las comunidades autónomas".