El Revellín acoge el 12 de septiembre un festival de Rock 100% riojano para celebrar 50 años de la Peña Rondalosa - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El aparcamiento del Revellín acogerá el próximo día 12 de septiembre el festival de Rock organizado por el Ayuntamiento de Logroño y la Peña Rondalosa para celebrar el 50 aniversario de la peña logroñesa. El evento reunirá lo mejor del rock hecho en La Rioja.

Enmarcado en los actos previos de San Mateo 2026, 'Rockdalosa' será una fiesta musical para todos los públicos que arrancará a las 13 horas con un vermut muy especial, en el que The Reimons pondrá la banda sonora de la mañana con sus versiones de punk rock. Habrá también hinchables y pintacaras para los más pequeños durante la mañana.

Entre las 15 horas y las 17,30 no habrá música en la zona, pero a partir de las 18 horas, el aparcamiento del Revellín se convertirá de nuevo en el epicentro del rock riojano con un cartel de lujo: Silenciados, Ohmnicidas, Ethernal y El Cuarto Verde, cuatro bandas 100% riojanas que representan la diversidad y calidad del rock que se hace en nuestra tierra.

Con este festival, la Peña Rondalosa quiere agradecer a Logroño y a La Rioja medio siglo de apoyo, amistad y celebración, con el que pretenden realizar un homenaje a nuestra tierra, a nuestra música y a la gente que durante 50 años ha hecho grande a la Rondalosa.