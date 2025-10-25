'Desde el río hasta el mar' acerca este domingo el arte palestino y recauda fondos para los hijos de la artista

LOGROÑO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Recaudar fondos para los hijos supervivientes de la autora y acercar el arte palestino. Son los objetivos de 'Desde el río hasta el mar', un proyecto que permitirá, este domingo 26 de octubre, adquirir obras de arte en la Plaza del Mercado.

Es una iniciativa cultural que nace de la relación entre los responsables del proyecto 'Desde el río hasta el mar' y la familia de la pintora, fallecida en octubre de 2023 durante los primeros bombardeos israelíes sobre Gaza.

La "microexposición" estará disponible en la Plaza del Mercado entre las 17:00 y las 20:30. Quienes estén interesados podrán adquirir allí copias de las láminas expuestas y colaborar con la familia de la artista palestina Heba Zagout.

Consta de una selección de diez obras, reproducidas a partir de fotografías de los originales ya que toda la obra original de Heba se ha perdido entre los escombros, de modo que lo que lo único que nos queda son las fotografías que ella misma compartía por redes sociales.

Las obras seleccionadas muestran los intereses principales de la autora y, al mismo tiempo, "son una muestra de la riqueza del arte contemporáneo palestino, gran desconocido en Occidente", han señalado los responsables del proyecto.

El objetivo es doble. Por una parte, se quiere acercar a la ciudadanía la riqueza del arte contemporáneo palestino a través del ejemplo de una autora con un talento inmenso; y por otra, ayudar a su familia a dar a conocer las obras de Heba y a recaudar fondos para sus dos hijos supervivientes.

HEBA ZAGOUT

Heba Zagout nació el 18 de febrero de 1984 en el campo de refugiados de Al Burejj, Gaza, Palestina.

Descubrió su pasión por el dibujo a una edad temprana y estudió diseño gráfico en Gaza Training College. Posteriormente, en 2007, se especializó en bellas artes en la Universidad Al-Aqsa.

Sus obras hablan de la vieja y nueva vida palestina, del anhelo de paz, del derecho a regresar y de una cultura que perdura a pesar de todas las adversidades. Casas, minaretes, cúpulas e iglesias llenan sus lienzos, símbolos de una existencia y una identidad que no desaparecen.

Un elemento unificador es el tema de la feminidad, a menudo representada a través de retratos femeninos y el uso de símbolos como palomas, una llave...

Heba dio vida a estas imágenes con brillantes pinturas acrílicas, siempre impulsada por el deseo de hacer visible la belleza y el dolor de su pueblo.

Como profesora de arte y artista participó en numerosas exposiciones. En 2021, presentó su exposición individual "Mis hijos en cuarentena" en la organización sin fines de lucro Dar Qandeel para las Artes y la Cultura en Tulkarem. De forma póstuma, parte de su obra ha sido expuesta en la iniciativa "Silent Places" en Hamburgo en marzo de 2025.