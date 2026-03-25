La Rioja acoge el X Campeonato de España de Salmónidos Mosca Lago-Orilla

LOGROÑO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Rioja acogerá el X Campeonato de España de Salmónidos Mosca Lago-Orilla, una cita de ámbito nacional que se celebrará del 26 al 28 de marzo en el Embalse de Tricio y que reunirá a los mejores especialistas de esta modalidad en la categoría absoluta. La prueba se desarrollará bajo la modalidad de captura y suelta y está organizada por la Federación Riojana de Pesca, con la colaboración del Gobierno de La Rioja, a través de la Fundación Rioja Deporte.

El campeonato congregará a 70 participantes de todo el país, consolidándose como una de las principales competiciones del calendario nacional en esta disciplina de pesca deportiva, en la que prima la destreza técnica y el respeto por el medio natural.

El Embalse de Tricio será el escenario de la prueba, un enclave que reúne condiciones óptimas para la práctica de la pesca en lago-orilla y que destaca por su valor medioambiental y paisajístico. Durante la competición, los participantes deberán demostrar su habilidad en distintas mangas, conforme a la normativa oficial de la Federación Española.

El desarrollo del campeonato implicará también la movilización de jueces, organización y acompañantes, lo que supondrá la presencia de numerosos participantes vinculados al evento.

La celebración de este campeonato nacional refuerza la posición de La Rioja como destino para la organización de competiciones deportivas de alto nivel, al tiempo que contribuye a la dinamización económica y turística del entorno. Asimismo, esta cita permitirá poner en valor los recursos naturales de la comunidad y fomentar la práctica de la pesca deportiva en condiciones sostenibles, en línea con el compromiso del Gobierno de La Rioja con el deporte y la conservación del medio natural.

Durante la rueda de prensa, el gerente de la Fundación Rioja Deporte, Jesús Rioja, ha calificado el embalse que acogerá la cita como "un enclave fantástico y único en esta zona para la realización de este tipo de campeonatos". Asimismo, ha subrayado el impacto económico de un evento que "atrae a los pescadores semanas antes para adaptarse, entrenar y preparar la competición, lo que significa que durante varios fines de semana se dinamiza la actividad económica de la zona".

"El campeonato se ha consolidado como evento deportivo a nivel nacional, no solo por su nivel competitivo, sino también por su capacidad para generar desarrollo económico y para promocionar el entorno rural de La Rioja", ha afirmado el gerente.

Por su parte, el presidente de la Federación Riojana de Pesca, Juan José Herce, ha explicado que la competición integra dos campeonatos: "uno individual, clasificatorio para el Mundial Absoluto de Pesca de Salmónidos; y otro por equipos. Cada equipo lo forman cuatro pescadores de cada una de las 12 comunidades que participan en esta edición".

Además, ha explicado que "habrá 52 zonas de pesca, en las que los pescadores se irán rotando durante dos días, desde las 8 de la mañana a las 7 de la tarde, con solo una hora para comer, lo que requiere un gran esfuerzo físico. Los competidores irán cambiando cada 40 minutos de zona, y con diferentes técnicas de pesca de mosca, capturan los salmónidos, que luego se devuelven". La competición incluirá un total de 16 mangas durante los dos días.

Por último, ha destacado que el escenario del campeonato "es realmente privilegiado en la zona" y que "casi todas las comunidades nos están solicitando poder realizar su campeonato autonómico en este lugar, porque no disponen de un escenario con esta calidad". De hecho, Aragón, País Vasco y la Comunidad Valenciana, según ha afirmado, han organizado su campeonato regional en este embalse.