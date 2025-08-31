La Rioja acoge este domingo la novena etapa de La Vuelta entre Alfaro y Valdezcaray, con 195,5 kilómetros de recorrido

El pelotón de la Vuelta Ciclista a España toma una curva durante el recorrido urbano por la capital aragonesa. - FABIÁN SIMÓN

LOGROÑO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La comunidad de La Rioja acoge este domingo el desarrollo de la novena etapa de La Vuelta Ciclista a España, que se va a desarrollar entre Alfaro y la estación de esquí de Valdezcaray, con un recorrido total de 195,5 kilómetros.

Se espera un final con espectáculo, al ser la llegada en un alto de primera categoría, Valdezcaray, un puerto largo, de 13,2 kilómetros, pero no excesivamente duro y que supone única dificultad montañosa del día.

La salida está prevista sobre las 12,20 horas de este mediodía, desde la Avenida de Burgo Viejo, en la localidad alfareña. Tras atravesar municipios como Cornago, Arnedo, Ausejo, Villamediana, Sotés, Nájera, Santo Domingo y Ezcaray, la llegada a meta se prevé sobre las 17,15 horas.

El ciclista belga Jasper Philipsen, del Alpecin-Deceuninck, logró este sábado su segunda victoria en la Vuelta Ciclista a España, tras imponerse en la octava etapa disputada entre las localidades aragonesas de Monzón Templario y de Zaragoza sobre 188 kilómetros, mientras que el noruego Thorsten Traeen (Bahrain-Victorius) continúa como líder.

SEGURIDAD EN LA RUTA.

Con motivo de la 9ª etapa de la 80ª edición de la Vuelta Ciclista a España 2025, con inicio en la localidad de Alfaro y finalización en la estación de esquí de Valdezcaray, se realizará un acto de presentación de la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV) de la Guardia Civil para la Vuelta Ciclista a España, acto que se llevará en la salida de la etapa.

Para dar cobertura y seguridad a todo el evento, la Guardia Civil ha constituido su tradicional Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV), compuesta por 132 guardias civiles con 59 motos, 28 vehículos todo terreno y de apoyo y un helicóptero.

La Guardia Civil de La Rioja establece un dispositivo de seguridad, apoyando a la UMSV, con 55 guardias civiles y 18 vehículos de seguridad ciudadana, y 42 guardias civiles y 33 vehículos del Sector de Tráfico, además del apoyo de otras especialidades. En total, serán 229 agentes, 1 helicóptero, 59 motos y 79 vehículos.

En la finalización de la etapa la Guardia Civil acercará su labor a la población. En el 'Parque Vuelta', espacio establecido por la Organización que se situará en la plaza de la Constitución de Ezcaray, se instalará un stand institucional con una exposición de medios y material específico de las distintas unidades del Cuerpo. La entrada será libre para todos los asistentes en horario de 16,30 a 20,30 horas.