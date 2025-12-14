La Rioja alcanza su primer hito al formar a 3.985 ciudadanos en competencias digitales y emitir 5.178 certificaciones

Archivo - Palacio del Gobierno de La Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Digitalízate con La Rioja', consolidado como un instrumento eficaz para la formación digital de los riojanos, ha alcanzado su primer hito al formar en competencias digitales y el uso seguro, responsable y ético de las tecnologías a 3.985 ciudadanos residentes en 87 municipios. En total se han emitido 5.178 certificaciones.

El proyecto, que también tiene en su radio de acción a los jóvenes, desplegará a partir de mañana lunes, día 15, diez sesiones formativas en el IES Gonzalo de Berceo de Alfaro, en las que está previsto que participen 57 alumnos.

Esta iniciativa, con un presupuesto de 991.178,76 euros financiados por la UE a través de los fondos europeos Next Generation, se puso en marcha en 2024 con el propósito de garantizar la plena inclusión de todos los ciudadanos riojanos en la sociedad digital, el acceso a las herramientas que aporta el mundo digital y la igualdad de oportunidades tanto a nivel personal como profesional.

Sus acciones formativas se han desplegado en 69 municipios y han contribuido a reducir las brechas digitales, tanto geográficas como de edad y de género, al dotar a los ciudadanos de las habilidades básicas y avanzadas necesarias para acceder a los servicios públicos, aprovechar los beneficios de la nueva economía digital, formarse en ciberseguridad y conseguir que la digitalización sea una herramienta, no una barrera.

De los 3.985 ciudadanos formados, 2.522 (63%) son mujeres. Por edades, 2.940 tienen más de 55 años (73,8%).

En cuanto a su distribución territorial, 1.913 se han capacitado en La Rioja Media (2.585 certificaciones emitidas); 1.275 en La Rioja Baja (1.550 certificados) y 798 en La Rioja Alta (1.043 certificaciones).

Por áreas comarcales, las localidades con mayor número de certificados emitidos son Logroño (2.238), Calahorra (785) y Santo Domingo de la Calzada (164).

Las formaciones más demandadas son la iniciación a internet smartphone y tablet (203 cursos finalizados), la relación con la Administración electrónica (78), las tecnologías emergentes y la inteligencia artificial (70), y la iniciación a la informática (61 acciones finalizadas).

El 28,7% de los alumnos se informó de los cursos a través de asociaciones; el 28,1% a través de ayuntamientos y el 15,2% a través de familiares y amigos.

'DIGITALÍZATE CON LA RIOJA', TAMBIÉN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.

Las acciones de formación ponen especial atención en los colectivos más vulnerables como mayores, mujeres, residentes en el medio rural, personas con discapacidad y personas en riesgo de exclusión social.

Sin embargo, uno de los avances más significativos del proyecto está siendo la apertura a los jóvenes de forma directa a través de los centros educativos.

En este caso, la formación se orienta a reforzar la base digital con la que el alumnado ya cuenta, ampliándola con contenidos clave para su futuro inmediato: manejo de herramientas ofimáticas, introducción a la e-Administración, uso seguro de sus identidades digitales, primeras búsquedas de empleo online o la gestión responsable de su privacidad en internet.

Esta colaboración está permitiendo que los jóvenes riojanos adquieran habilidades prácticas y aplicables desde ahora, acompañándoles en un momento decisivo de su desarrollo personal y profesional.

Hasta el momento, 'Digitalízate con La Rioja' ha emitido 234 certificados por las 17 acciones formativas desarrolladas en centros educativos de Logroño (11), Alfaro (3), Fuenmayor (2) y Arnedo (1).

En este sentido, y respecto a las formaciones planificadas para los próximos meses, esta próxima semana se desarrollarán diez sesiones en el IES Gonzalo de Berceo de Alfaro en las que está previsto que participen 57 estudiantes.

Adquirirán habilidades sobre dos materias: 'Búsqueda de empleo online', mañana lunes día 15, el miércoles y el jueves; y 'Relaciónate con la e-Administración', el miércoles y el jueves.

Todos los talleres se celebrarán en horario de 8,30 a 11,10 horas y de 11,40 a 13,30 horas. Este es el segundo año consecutivo en el que 'Digitalízate con La Rioja' imparte formación en el instituto alfareño.