Por La Rioja alerta de la "acumulación de basuras y residuos en las calles de Logroño" con "contenedores saturados" - POR LA RIOJA

LOGROÑO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Por La Rioja ha criticado "la situación de abandono de las labores más básicas de recogida de residuos, mantenimiento, conservación, limpieza y salubridad en la ciudad de Logroño que, es causada de la nula capacidad de gestión del equipo de gobierno del alcalde, Conrado Escobar".

"En los últimos años -señala la secretaria general regionalista, Sonsoles Soriano- Logroño está asistiendo a un deterioro de las labores más básicas de mantenimiento de una ciudad en su día a día, cualquier día de la semana, a cualquier hora del día, la normalidad de la en Logroño es convivir con montones de basura acumulados junto a los contenedores que, a su vez están repletos y rebosando residuos".

La formación regionalista describe que esta situación se produce tanto en el centro de la ciudad como en sus barrios, "en zonas que requieren de una actuación de renovación integral y en aquellas que ya están reformadas, demostrando que las reforma se realizaron sin la más mínima planificación sobre cómo abordar la gestión de los residuos".

"Mientras el alcalde Conrado Escobar -apunta Soriano- se ha convertido en un influencer en vez de trabajar por la mejora de la ciudad y de sus servicios básicos, Logroño se encuentra abandonada, el peatón pierde espacio día a día a favor de contenedores, basura, residuos y escombros".

Subraya el daño que la acumulación de basura y escombros en las calles "provoca en el comercio local, que en vez de ubicarse en calles agradables y amables se encuentra con una ciudad incómoda y sucia para los logroñeses y para quienes nos visitan".

La formación regionalista recuerda "los olores intensos y desagradables que se producen en verano en el Casco Antiguo y en determinadas zonas de la ciudad, cómo es habitual asistir al paseo de ratas por el centro de la ciudad junto a comercios y espacios hosteleros -calle Chile-, y la imposibilidad de transitar por calles supuestamente peatonales anuladas por la acumulación de contenedores, basuras y escombros".

Sonsoles Soriano recuerda que el equipo de Gobierno del Partido Popular "acaba de incrementar la tasa de recogida y retirada de basuras sustancialmente, batiendo un récord de aumento y ha incrementado el índice fiscal de las calles y la recaudación por los tributos de Impuesto de bienes Inmuebles, pero en cambio la sensación de suciedad y falta de mantenimiento es constante".

La secretaria general regionalista asegura que "existe una carencia absoluta de los servicios de mantenimiento más básicos". La formación regionalista acusa al alcalde de Logroño de "falsear la situación con campañas extraordinarias de limpieza o renovación que no son tales".

Incide en la necesidad de tener un plan real de limpieza, mantenimiento, conservación y cuidado de la ciudad, "pormenorizado por calles, zonas y elementos de interés cuyo cumplimiento tenga dotación presupuestaria y sea fiscalizado anualmente en el debate del estado de la ciudad para que, el equipo de Gobierno tenga que rendir cuentas de su gestión en cuestiones básicas". Soriano recuerda que "con las pequeñas cosas, con los servicios municipales cotidianos se hace ciudad".