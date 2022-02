La Rioja aprueba la Ley Trans a pesar de que PP y Cs consideran que "PSOE e IU se apropian de un colectivo"

LOGROÑO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de La Rioja ha aprobado este viernes la Ley Trans durante un pleno monográfico que se ha celebrado esta mañana en la Cámara riojana. La Ley, que se ha votado en varios puntos por separado, ha contado con los votos a favor del PSOE y el Grupo Mixto mientras que Cs y PP han mostrado su abstención o rechazo en varios de los artículos.

En concreto, el texto a debatir era la Proposición de ley de igualdad, reconocimiento a la identidad y expresión de género y derechos de las personas trans y sus familiares en la Comunidad Autónoma de La Rioja. La diputada socialista, Nuria del Río, ha sido la encargada de relatar, en primer lugar, la tramitación de esta Proposición de Ley que comenzó en noviembre de 2019. Durante el debate, además, han estado presentes numerosas personas y miembros de colectivos LGTBi.

"UN HITO" PARA IU

Ya en el turno de portavoces, la diputada regional del Grupo Mixto, Henar Moreno, ha celebrado la aprobación de esta Ley que es "un hito" gracias, sobre todo, a los colectivos que han luchado por ella "porque este texto es fruto de vuestro trabajo y presión en las calles". Aún así ha reconocido, "hoy damos un paso importante pero todavía nos queda mucho por conseguir".

Como ha continuado, "hoy vamos a avanzar en libertad y en derechos, no solo para las personas trans sino también para toda la sociedad" y, además, "para aquellos que dicen que no es necesario legislar en esta materia", la diputada regional ha querido dar datos "para saber en qué sociedad vivimos y con qué condiciones viven muchas ciudadanos en nuestro país por la estigmatización".

Así -ha señalado- "casi el 80 por ciento de los menores y adolescentes trans han pensado en suicidarse y el 8 por ciento lo consigue. El 85 por ciento tiene problemas para encontrar empleo y el 58 por ciento ha sufrido acoso o discriminación en su mundo laboral. 1 de cada 4 ha sufrido acoso, insultos o agresiones".

Ante todos estos datos, ha destacado "esta Ley es muy importante" y La Rioja hoy "se va a convertir en un referente para España y para el mundo pero no se nos puede olvidar que este es un primer paso y es imprescindible que se debata en el Congreso la Ley trans estatal".

Gracias a esta Ley -ha proseguido- "nunca más se va a tratar la transexualidad como una enfermedad y se van a tratar con pleno respeto y sin menoscabo de su libertad. La norma reconoce una protección integral de las mujeres trans, todos los alumnos en el centro escolar tendrán que ser tratados conforme su identidad sentida, el sistema sanitario público garantizará que la atención sea respetuosa para toda persona y también incorporará servicios de promoción".

"Sobre los menores que estén sometidos a maltrato, la comunidad autónoma tendrá que protegerlos. Esta Ley, también, da voz a los colectivos con un Consejo LGTBi".

CS VE NECESARIO "OTRA RIGUROSIDAD"

Por su parte, la diputada de Cs, Belinda León, ha lamentado que, en la tramitación de esta Ley "se nos ha expulsado del debate". Como ha reconocido en su exposición "nosotros somos firmes defensores del colectivo trans pero ha sido un despropósito todo lo relacionado con su tramitación" y, según sus palabras, "debería haber sido tratada con otra rigurosidad".

Como ha argumentado León "claro que desde Cs queremos una Ley de igualdad y de reconocimiento de la identidad y de derechos fundamentales pero había que profundizar en tiempos, expertos, debates y más consensos en materia sanitaria, educativa y laboral".

Además, ha criticado, "en este asunto, IU y PSOE se apropian de un colectivo y lo utilizan en beneficio de una ideología muy concreta. No hacen lo que habría que hacer, en lugar de asegurarnos que cubrimos los aspectos más importantes y necesarios y asegurarnos que no pisamos competencias y que no dejamos lagunas jurídicas, por ejemplo, lo cierto es que todo eso lo olvidan".

Así las cosas, Cs considera que "hay muchos aspectos que no están bien definidos en esta Ley" y deja "muchas preguntas sin responder". "Lo único que pedimos es más estudio, más desarrollo y más claridad cuando estamos hablando de vidas humanas y aceptación de las personas en la sociedad". Ante ellos les ha pedido tanto al PSOE como a IU que "colaboren más y no se preocupen solo de sus éxitos".

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS COMPLETAMENTE IDEOLÓGICA" PARA EL PP

Por parte del PP, Jesús Pérez Ligero ha criticado que, en el caso de la Ley riojana, "la exposición de motivos es completamente ideológica y acota incluso la denominación de trans confundiendo el sexo con el género". Además, ha afeado, "aplica un determinado punto de vista y pone incluso sanciones a las personas que no están de acuerdo con algo y que son relativas a la libertad de expresión". El PP también ve "incongruencias" en la Ley riojana, sobre todo en lo relacionado con los menores.

Además, ha señalado el diputado 'popular' "habría que esperar a ver qué ocurre con la Ley estatal pero los socialistas hacen oídos sordos incluso a los suyos mientras mantengan el sillón caliente".

Incluso como ha reconocido "se legisla sobre sentimientos pero sin datos de lo que está pasando en otros países que llevan mucho camino por delante y que ahora ven problemas". Toda ley en defensa de los derechos trans debe contar con la máxima seguridad jurídica y con el consenso no solo de los legisladores sino también de los sanitarios. La actual ley es muy garantista", ha destacado.

También, y como ha defendido, "desde el primer momento, el PP ha estado arrimando el hombro para que esta Ley saliera adelante pero siempre con rigor y seriedad y con una manifiesta voluntad de llegar a acuerdos para garantizar el derecho de toda persona a no ser discriminada por su expresión de género o identidad".

"La prueba es que hemos presentado 50 enmiendas de las que solo se han tomado en cuenta 5".

"HOY SE ABRE LA PUERTA A UNA REALIDAD", HA AFIRMADO EL PSOE

Finalmente, por parte del GPS, la diputada, Ana Santos, ha asegurado que "hoy será un gran día" porque "vamos a abrir la puerta a una realidad a la que se les ha dado la espalda. Hoy será una realidad amparada por la Ley y las instituciones en La Rioja".

"Hoy estoy emocionada y orgullosa de ocupar un escaño, haber sido ponente de esta Ley y haber contribuido a su defensa y, a pesar de todas las dificultades del camino, hoy se apruebe porque supone un avance en derechos humanos. Estas conquistas son importantes", ha afirmado.

A pesar de la "tardanza" en aprobar esta Ley, la diputada socialista, Ana Santos, ha querido recordar que "no ha sido fácil llegar hasta aquí" porque se ha producido una "verdadera carrera de obstáculos".

A pesar de que la derecha "ha hecho todo lo posible para que esta Ley no viera la luz", ha querido recordar que la transexualidad "no entiende de ideologías. Nos hubiera gustado que esta Ley se hubiera aprobado por unanimidad".

Por todo ello, ha indicado, "no voy a permitir que nadie empañe lo que hoy es un buen día" a pesar de que el PP y a Cs "se quieran amparar en razones formales, lo cierto es que se han respetado los tiempos y ellos han sido los responsables de que no se aprobase esta Ley en otras dos ocasiones anteriores. Levantarse de una comisión y no apoyar el dictamen es escurrir el bulto, no es una cuestión de tiempo sino de voluntad".

Ante ello, ha finalizado, "hoy se abre un camino de esperanza en La Rioja. Habrá un futuro en el que podamos vivir respetando nuestras diferencias y en donde sea más importante amar que estigmatizar. Hoy con esta Ley abrimos un camino y tiramos las puertas para que nadie vuelva a meterse en un armario".