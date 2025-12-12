Rioja aprueba sus presupuestos para afrontar el próximo año e impulsa su nuevo Plan Estratégico 2026-2030 - CONSEJO REGULADOR DOCA RIOJA

LOGROÑO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consejo Regulador de la DOCa Rioja, "en un año complicado para el sector vitivinícola, especialmente para los viticultores que enfrentaron una cosecha escasa", ha aprobado este viernes unos presupuestos contenidos para el ejercicio de 2026, con un ajuste de 600.000 euros con respecto al ejercicio anterior. El total presupuestario para el próximo año asciende así a 15.138.805 euros.

El sector ha buscado con estos presupuestos "mitigar el impacto en la aportación de los viticultores, gracias al ajuste aprobado y a una ayuda extraordinaria aportada por las Administraciones de las tres Comunidades Autónomas de 800.000euro, que serán destinados de manera íntegra a la contribución del sector productor". De este modo, se da una reducción del coste medio por cartilla de un 12% con respecto al año anterior.

Los presupuestos aprobados hoy "por amplia mayoría, superior al 90% de los votos, en la última sesión plenaria del año aseguran la continuidad de proyectos clave del Consejo, como el empleo de la Inteligencia Artificial aplicada al viñedo y la formación continua en el marco del análisis sensorial del Panel de Cata del Consejo dentro del ámbito de la calidad, así como de otras áreas, como la sostenibilidad y la digitalización".

Del mismo modo, se impulsa la puesta en marcha del nuevo Plan Estratégico para la Denominación, que arrancará el año que viene y tiene como horizonte el año 2030. Este asunto "resulta fundamental para el sector en estos momentos, que busca trazar un Plan Estratégico que actualice la visión y misión de Rioja en un entorno de disrupción cultural, tecnológica y generacional, y que identifique con gran precisión los retos y oportunidades del sector, como posibilidades de crecimiento, de negocio y de producto, la generación de valor, y la diferenciación y relevancia de Rioja actualmente y de cara a futuro".

FORTALEZA EN PAÍSES CLAVE.

Para la Promoción de Rioja serán destinados 8,3 millones de euros, lo que supone el 55% del total de recursos disponibles. En este sentido, el Consejo Regulador pondrá el foco en optimizar los recursos todo lo posible, equilibrando la promoción de modo que se de peso a mercados estratégicos como EE. UU., UK y Canadá, y se aprovechen oportunidades en otras zonas como Bélgica y Países Bajos.

De igual modo, con esta optimización está garantizada la continuidad de los proyectos digitales, globales y educativos, como Rioja Wine Academy o aquellos orientados a establecer y potenciar relaciones directas con los consumidores y la colaboración con prescriptores y otros agentes relevantes del sector, a través de ferias, salones o misiones inversas.

"Conscientes de las dificultades que afronta el sector y ante la incertidumbre de los mercados y el descenso del consumo, estos presupuestos reiteran el compromiso de la DOCa Rioja con la calidad y el origen, así como con sus inscritos. Son unos presupuestos más austeros, coherentes con la situación actual, buscando que impacten lo menos posible en la economía de los viticultores, pero garantizando al mismo tiempo la viabilidad de los proyectos tan vitales y alentadores que tenemos sobre la mesa", ha afirmado la presidenta del Consejo Regulador, Raquel Pérez Cuevas, al término de la sesión.

"Quisiera agradecer el apoyo de las Administraciones al sector, y el gran esfuerzo realizado una vez más por parte de todos los que lo integramos", ha añadido.

REUNIÓN DE LA INTERPROFESIONAL DEL VINO DE RIOJA

Previamente a la celebración del Pleno, ha tenido lugar la reunión de la Organización Interprofesional del Vino de Rioja (OIPVR), en la que se ha aprobado la solicitud de la cosecha en verde para el año 2026 a las Comunidades Autónomas.

El Pleno del Consejo, que ha aprobado posteriormente la medida con el 97% de los votos a favor, ha establecido como condicionantes que la financiación de la ayuda no suponga disminución de fondos destinados a la promoción e inversión, que esté dirigida únicamente a viticultores profesionales y que se lleve a cabo un control sanitario de aquellas viñas que se acojan a la medida.

El otro punto abordado en la junta de la OIPVR ha sido la puesta en marcha del grupo de trabajo para la gestión de la masa vegetal -cuyas competencias abarcarán, entre otros, el estudio del reinjerto de variedades tintas a blancas y su posible bonificación, el fomento de variedades de uva minoritarias, la solicitud y gestión de la cosecha en verde, o la valoración de un ajuste cualitativo de la masa vegetal, si procede, tras el reciente acuerdo alcanzado por el Parlamento, Consejo y Comisión Europeos conocido como "paquete vino".

La configuración de este grupo, que ha sido también aprobada en la sesión de hoy, se enmarca en el paquete de 25 medidas implementado por la Denominación en 2023, que busca recuperar la rentabilidad y el equilibrio de todos los operadores y que ha dado sus frutos desde su puesta en marcha.