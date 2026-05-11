La Rioja en aviso amarillo este martes por lluvias y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo

Archivo - Una mujer pasea con un paragúas - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Rioja entra este martes en aviso amarillo por lluvias y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología.

En concreto, el riesgo de lluvia, con acumulación de 15 litros por metro cuadrado, se extenderá entre las 12,00 y las 20,00 horas. La probabilidad se sitúa entre el 40 y el 70 por ciento.

En el caso de las tormentas, la franja horaria de aviso será la misma, al igual que la probabilidad. Además, pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.