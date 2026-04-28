La Rioja en aviso amarillo este miércoles por lluvias y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo

Archivo - Dos personas con paraguas - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Rioja entra en situación de aviso amarillo este miércoles por lluvias y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología.

En concreto el riesgo en la zona por lluvia, con acumulación de 15 litros por metro cuadrado, se extenderá entre las 12,00 y las 22,00 horas. La probabilidad se sitúa entre el 40 y el 70 por ciento.

En el caso de las tormentas, con la misma franja horaria y probabilidad, se indica que pueden ir acompañadas de rachas fuertes o muy fuertes de viento y ocasionalmente granizo.