La Rioja cerró noviembre con un total de 12.170 turismos de ocasión vendidos en lo que va de año, un 4,3% más

Archivo - Coches de ocasión - Patricia Galiana - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Rioja cerró noviembre con un total de 12.170 turismos de ocasión vendidos en lo que va de año, lo que supone un crecimiento del 4,3%, según los datos de MSI para GANVAM (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios). Concretamente en noviembre, el mercado regional registró 1.065 operaciones, un 9,4% menos.

A pesar de la caída del mes pasado -debida sobre todo al descenso en las operaciones de empresas alquiladoras, que caen casi un 11%- el ratio VO/VN sigue manteniéndose.

De esta forma, en noviembre por cada turismo nuevo se vendieron 1,9 usados. Esta relación asciende a 2,1 en el acumulado, periodo en el que las ventas de usados de hasta cinco años crecen a un ritmo del 6%, concentrando casi el 26% del mercado.

Continuando con el análisis por antigüedad, los datos muestran cómo las ventas de usados de entre ocho y diez años acumulan una subida del 13,7%, hasta alcanzar las 119.078 unidades; mientras que los modelos de más de una década de antigüedad -aunque representan el 57,2% del total del mercado- crecen a un ritmo del 4%.

El peso de los modelos más antiguos en el mercado de segunda mano explica que la antigüedad media del vehículo usado vendido en España se sitúe en los 11 años, superando los 15 en el caso de las ventas entre particulares y poniendo de manifiesto las dificultades que tiene gran parte de la población para acceder a soluciones de movilidad eficientes.

Es por ello que el sector de la distribución, representado por las patronales GANVAM y Faconauto, defienden la incorporación de los modelos de ocasión en los programas de incentivo para garantizar una movilidad eficiente inclusiva.

Para estas entidades, el hecho de que uno de cada cuatro turismos vendidos tengan menos de cinco años y que los modelos electrificados de ocasión crezcan a doble dígito pone de manifiesto cómo el mercado de ocasión actúa como palanca para renovar el parque y garantizar una movilidad más accesible.

De hecho, al analizar las ventas por fuentes de energía, los datos muestran que las ventas de eléctricos puros subieron un 52,6% hasta noviembre, con un volumen de 26.313 unidades; mientras que los híbridos enchufables subieron un 41,4%, hasta alcanzar las 39.549 unidades vendidas en lo que va de año.