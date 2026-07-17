Rioja congrega a miles de aficionados en Estados Unidos que han acompañado a la Selección Española hasta la gran final - DOCA RIOJA

LOGROÑO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja ha convertido el Mercado Little Spain, situado en pleno corazón de Nueva York, en la casa de la afición española de este Mundial, desde la fase de grupos hasta el último partido contra Francia.

Más de 8.000 seguidores nacionales e internacionales convocados por Rioja han pasado ya por este espacio, símbolo de la gastronomía y cultura españolas en Estados Unidos, para animar y apoyar a la Roja.

A través de esta activación impulsada por el Consejo Regulador de la DOCa en un acuerdo con el Mercado Little Spain, Rioja ha sido el perfecto nexo en Manhattan para celebrar las victorias, sufrir los minutos más intensos y brindar por el excelente momento que atraviesa el fútbol español.

El despliegue de esta iniciativa por parte de la Denominación es reflejo del protagonismo y reconocimiento de Rioja fuera de España y, en concreto, en el mercado estadounidense.

Hasta el momento, los aficionados que han acudido a los encuentros han disfrutado de miles de copas de vino de Rioja, entre tintos, blancos, rosados y espumosos, y han podido degustar un menú de pinchos maridado con una selección de ocho vinos de la DOCa para disfrutar durante los partidos.

La respuesta del público confirma el éxito de la iniciativa impulsada por Rioja: todas las convocatorias han registrado una ocupación máxima, congregando a miles de aficionados y generando largas colas para acceder antes del inicio de los partidos.

"Rioja ha convertido cada encuentro en una experiencia colectiva; desde el comienzo del mundial, jornada tras jornada, seguidores llegados desde distintos puntos de Estados Unidos y del mundo han encontrado con Rioja una forma de compartir la emoción del campeonato, demostrando que el deporte, nuestra gastronomía y nuestro vino son capaces de reunir a personas de diferentes nacionalidades bajo una misma pasión", asegura Iñigo Tapiador, director de Marketing y Comunicación del Consejo Regulador de la DOCa Rioja.

Este próximo domingo frente a Argentina, la Denominación acompañará de nuevo a cerca de mil aficionados que se congregarán para animar en el partido más importante de la Roja. El respaldo a la iniciativa confirma la capacidad de Rioja para movilizar y alentar al jugador número 12: la afición, en uno de los acontecimientos deportivos más relevantes del mundo. ¡A por el último brindis!

RIOJA, UNA DE LAS GRANDES EMBAJADORAS DE ESPAÑA EN EL MUNDO.

Presente en 139 países y referente internacional del vino español de calidad, la Denominación de Origen Calificada Rioja continúa reforzando su papel como uno de los motores de la Marca España más reconocidos en el exterior.

Esta activación en Estados Unidos para el Mundial de 2026 forma parte de una estrategia orientada a acercar la cultura del vino a millones de consumidores y asociar los valores de excelencia, autenticidad y celebración a uno de los mayores acontecimientos deportivos del planeta.