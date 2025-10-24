La Rioja crea 1.770 empleos en último trimestre con "una evolución positiva frente a la tendencia nacional", dice la FER

LOGROÑO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Encuesta de Población Activa (EPA) que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente al tercer trimestre del año revela una tendencia positiva de La Rioja en la creación de empleo. Frente a la tendencia nacional, en la que ha subido el paro en 60.000 personas en los últimos tres meses, en La Rioja descendió el desempleo en 300 personas. La tasa de paro es del 7,7 por ciento, casi tres puntos por debajo de la media nacional.

El número de ocupados asciende a 154.600 personas en la Comunidad Autónoma, con 1.700 ocupados más en este periodo. El total de parados sigue por debajo de los 13.000, concretamente 12.900 personas.

Los buenos datos en La Rioja en este último trimestre indican "la fuerza de las empresas, pymes y autónomos de La Rioja que son los creadores de empleo, a pesar de las múltiples dificultades y obstáculos que siguen encontrando en el camino para realizar su actividad".

Los sectores empresariales "siguen necesitando personal cualificado y menos cualificado, por lo que insistimos en el contraste que supone esta oferta de empleo y el número de parados registrado".

Además de las incertidumbres habituales, "como la falta de seguridad jurídica nacional y la fuerte presión fiscal que sufren las compañías y los autónomos, tenemos un problema muy grave con el alto absentismo que existe, que afecta a todas las empresas, especialmente a las más pequeñas por el coste que supone. Es fundamental realizar el máximo control médico en todas estas bajas".

La FER "sigue demandando el máximo apoyo a las empresas en su actividad, aligerando todas las trabas que tienen. Esto es absolutamente necesario para que la región siga una tendencia positiva en el empleo", ha concluido.