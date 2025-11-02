'Por La Rioja' critica "el abandono" del Camero Viejo y exige soluciones para la prestación servicios básicos

La concejal de Por La Rioja en San Román de Cameros,, Pilar San Cristóbal con vecinos y representantes municipales del Camero Viejo - POR LA RIOJA

LOGROÑO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Por La Rioja' ha criticado la situación de abandono que sufre el Camero Viejo, una de las zonas más envejecidas y despobladas de la región, "que hoy en día carece de servicios básicos esenciales como farmacias, cajeros automáticos o atención médica entre otros".

Pilar San Cristóbal, concejala de 'Por La Rioja' en San Román de Cameros, junto a otros alcaldes y concejales de la comarca, han trasladado a la formación regionalista su "malestar y pesar por la dejadez institucional que padecen los vecinos del Camero Viejo".

"La comarca -describe San Cristóbal- lleva meses sin farmacia operativa tras el cierre del establecimiento de San Román, reduciéndose la atención farmacéutica a un botiquín que abre apenas unas horas a la semana, dejando a los vecinos sin acceso continuado a medicamentos ni a la orientación profesional que requieren". "No se trata tan sólo de entregar medicinas, sino de cuidas a las personas. Nuestros mayores necesitan atención, compañía, y asistencia personal. El Camero Viejo se siente abandonado".

La formación regionalista recuerda que "el problema no se limita al ámbito sanitario. La ausencia de servicios bancarios estables ha convertido el acceso al dinero en otro obstáculo cotidiano. Los vecinos dependen de un cajero ambulante que sólo acude una o dos veces por semana, una medida claramente insuficiente. Hay que tener en cuenta que se trata en general de una población de personas mayores que no maneja la banca electrónica y que, en muchos casos, ni siquiera puede sacar dinero sin ayuda".

El portavoz de 'Por La Rioja', Miguel Gómez Ijalba, ha criticado que la despoblación "no se combate con discursos vacíos, sino con hechos, con acciones reales, sin mirar la rentabilidad inmediata porque se trata de una inversión a futuro" y exigimos al Gobierno de La Rioja del presidente Gonzalo Capellán, "que adopte medidas urgentes, reales y sostenibles como:

- Reapertura de una farmacia permanente en San Román o establecimiento de un servicio farmacéutico con atención continuada.

- Refuerzo de la asistencia social y sanitaria en toda la comarca. - Acuerdos con entidades financieras para garantizar atención presencial y humana a los mayores.

Gómez Ijalba recuerda que "el Camero Viejo no puede seguir siendo una tierra olvidada. Es parte esencial de nuestra identidad y merece los mismos servicios, respeto y oportunidades que el resto de La Rioja". En ese sentido, 'Por La Rioja' reafirma "su compromiso con la defensa del mundo rural y con todos los municipios que hoy sufren el abandono institucional".