El Gobierno de La Rioja y Cruz Roja reafirman su compromiso con la acción humanitaria, más necesaria que nunca

LOGROÑO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, Cruz Roja en La Rioja ha recibido la visita del consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, con el objetivo de conocer más de cerca los proyectos internacionales financiados por el Gobierno de La Rioja en colaboración con Cruz Roja Española.

Durante el encuentro, en el que también ha participado el subdirector general de Cooperación Internacional y Centros en el Exterior, Rodrigo Teijeiro, Cruz Roja ha compartido datos e imágenes sobre el impacto de estos proyectos y ha subrayado la urgencia de proteger al personal y voluntariado que desarrolla su labor en contextos de crisis, un mensaje alineado con la campaña global de este año: #ActúaPorLaHumanidad y #ProtegeLaHumanidad.

LA RIOJA, PRESENTE EN LAS EMERGENCIAS INTERNACIONALES

En el periodo 2021-2025, el Gobierno de La Rioja ha destinado 450.000 euros a proyectos de asistencia humanitaria de Cruz Roja Española, beneficiando a miles de personas en países afectados por conflictos armados, crisis climáticas y desastres naturales:

2025 - 100.000 euros - Líbano: apoyo al plan de respuesta de emergencia y atención a personas refugiadas.

2024 - 100.000 euros - Sáhara: fortalecimiento de la respuesta humanitaria en campamentos de población refugiada.

2023 - 150.000 euros - Turquía y Siria, Burkina Faso: asistencia a personas afectadas por el terremoto y respuesta a la inseguridad alimentaria.

2022 - 50.000 euros - Ucrania: envío de artículos de primera necesidad a la población desplazada.

2021 - 50.000 euros - Haití: restablecimiento del acceso a agua segura tras el terremoto.

La directora de Cooperación Internacional de Cruz Roja Española, Julia Pastor, ha destacado que: "La Rioja es un ejemplo de compromiso solidario sostenido en el tiempo. Gracias a su apoyo, hemos salvado vidas y protegido la dignidad de miles de personas en contextos de gran vulnerabilidad".

Por su parte, el consejero, José Luis Pérez Pastor, ha afirmado: "Hoy es un día especialmente significativo porque se celebra el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria y, además, se cumplen diez años desde que La Rioja comenzó a colaborar de manera estable con esta línea de convenios que cada año permiten desarrollar proyectos de acción humanitaria y disponer de un fondo de emergencia cuando es necesario".

"También recordamos que hace treinta años nuestra comunidad aprobó la primera ley de cooperación internacional. Todo ello refleja un compromiso sólido y constante que sitúa a La Rioja como la tercera comunidad autónoma en aportación a la cooperación internacional, un motivo de orgullo para toda la sociedad riojana".

Rodrigo Teijeiro, director General de Cooperación Internacional del Gobierno de La Rioja, ha añadido: "La acción humanitaria no es solo una ayuda puntual, es un compromiso constante con las personas que más lo necesitan, estén donde estén".