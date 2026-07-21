La Rioja da 8,9 millones para mantenimiento integral y equipamiento de Cardiología y Endoscopia Digestiva del San Pedro

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LOGROÑO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de La Rioja ha autorizado en su reunión de este martes un gasto de 8.860.896,87 euros destinado a garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones y la continuidad asistencial del Hospital Universitario San Pedro mediante la licitación del servicio de mantenimiento integral del centro y la prórroga de dos contratos estratégicos para el suministro de material sanitario especializado.

En concreto, como ha detallado el portavoz Alfonso Domínguez, el Ejecutivo regional ha dado luz verde a la licitación del servicio de mantenimiento integral del edificio, instalaciones y equipamiento del Hospital Universitario San Pedro, con un presupuesto base de licitación de 5.788.476,80 euros.

Este contrato permitirá asegurar el adecuado estado de conservación del principal centro hospitalario de La Rioja y el correcto funcionamiento de todas sus instalaciones, minimizando el riesgo de averías e interrupciones no programadas y garantizando unas condiciones óptimas para la prestación de la asistencia sanitaria.

El contrato incluye la gestión técnica, control y mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo y técnico-legal de los equipos, instalaciones, obra civil e infraestructuras del complejo hospitalario. Tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de cinco años.

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha autorizado la prórroga del contrato para el suministro de marcapasos, desfibriladores, holter, resincronizadores y otro material fungible para el Servicio de Cardiología, por importe de 2.008.793,35 euros.

Esta actuación garantiza la disponibilidad de dispositivos esenciales para la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, permitiendo mantener la actividad asistencial y la atención especializada que presta este servicio a los pacientes riojanos.

Y, por último, se ha aprobado también la prórroga del contrato para el suministro de material fungible y endoprótesis (stents) destinados a la Unidad de Endoscopia Digestiva, con una inversión de 1.063.626,72 euros.

Este material resulta imprescindible para la realización de procedimientos diagnósticos y terapéuticos avanzados relacionados con las patologías del aparato digestivo, contribuyendo a mantener la calidad y seguridad de la asistencia prestada.

Con estas tres actuaciones, "el Gobierno de La Rioja refuerza la capacidad operativa del Hospital Universitario San Pedro y garantiza tanto el correcto mantenimiento de sus infraestructuras como la disponibilidad de equipamiento y materiales esenciales para el desarrollo de la actividad asistencial diaria, contribuyendo a ofrecer una atención sanitaria segura, eficaz y de calidad a los ciudadanos".