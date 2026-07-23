La Rioja declara el nivel 'rojo' en la ribera del Ebro y el 'amarillo' en la Ibérica por altas temperaturas

Botellas de agua para refrescarse por las altas temperaturas - EUROPA PRESS

LOGROÑO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Rioja vuelve a activar el nivel '3' (rojo) en la ribera del Ebro y el '1' (amarillo) en la Ibérica riojana este jueves y viernes por altas temperaturas, de acuerdo con el Plan de alerta, prevención y control de los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud en la Comunidad Autónoma de La Rioja, recogido por SOS RIOJA 112.

Para este jueves se prevén temperaturas máximas de 38,6 grados en la ribera del Ebro y 40,1 grados para el viernes.

Por su parte, en la ibérica riojana esperan para hoy máximas de hasta 28,1 grados y el viernes de 26,1 grados.