La Rioja destina 2,23 millones de euros para tratamientos avanzados en la atención cardiovascular del SERIS

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LOGROÑO 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 2.231.269,34 euros destinado a la licitación de dos contratos de suministro de material fungible e implantes para los servicios de Angiología y Cirugía Vascular y de Cardiología y Cirugía Cardíaca del Servicio Riojano de Salud (SERIS), con el objetivo de garantizar la continuidad de la actividad asistencial y quirúrgica en ambas especialidades y seguir ofreciendo una atención sanitaria de calidad a los pacientes riojanos.

Por un lado, el Ejecutivo regional ha dado luz verde a la licitación del contrato para el suministro de material fungible e implantes vasculares destinados al Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Universitario San Pedro, por un importe de 1.575.150,56 euros.

Este contrato permitirá disponer de catéteres, guías, introductores, dispositivos de aterectomía vascular, endoprótesis, stents y otros materiales imprescindibles para el abordaje de las enfermedades del aparato circulatorio, tanto mediante cirugía convencional como a través de técnicas endovasculares mínimamente invasivas.

La Angiología y Cirugía Vascular es la especialidad encargada de la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades que afectan a arterias y venas, entre ellas patologías tan relevantes como los aneurismas, la enfermedad arterial periférica o las complicaciones derivadas de la arteriosclerosis.

Este material permitirá desarrollar tratamientos avanzados de las patologías vasculares y aplicar técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, contribuyendo a mejorar el pronóstico de estas enfermedades, reducir su morbimortalidad y aumentar la calidad de vida de los pacientes.

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha autorizado el gasto correspondiente a la licitación del contrato para el suministro de material fungible, suturas e implantes destinados al Servicio de Cardiología y Cirugía Cardíaca del Hospital Universitario San Pedro, con un presupuesto base de licitación de 656.118,78 euros.

Este contrato permitirá incorporar nuevo material e implantes de última generación para los procedimientos de cirugía cardíaca, así como los equipos necesarios para su utilización y la formación asociada para los profesionales. La finalidad es mantener actualizado el catálogo de productos del servicio y facilitar que los especialistas desarrollen su actividad con los máximos estándares de calidad y seguridad asistencial.

La actividad del Servicio de Cardiología y Cirugía Cardíaca se dirige fundamentalmente a la atención de pacientes con cardiopatías y patologías de grandes vasos que requieren tratamiento quirúrgico, incluyendo la evaluación diagnóstica, la indicación quirúrgica, el seguimiento preoperatorio y la atención posterior a la intervención.

La adquisición de este material tiene como finalidad garantizar que los cirujanos cardíacos puedan desarrollar su actividad con la máxima calidad asistencial y disponer de los recursos necesarios para responder a las necesidades de los pacientes.

Con estas actuaciones, el Gobierno de La Rioja continúa impulsando la modernización tecnológica del sistema sanitario público y garantiza que los profesionales del SERIS dispongan de los recursos más adecuados para ofrecer una atención sanitaria segura, eficaz y de máxima calidad a los pacientes riojanos.