La Rioja destina casi 2M para financiar la prestación de obras y servicios en localidades de hasta 300 habitantes

LOGROÑO 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, ha convocado las ayudas destinadas a financiar inversiones vinculadas directamente a la prestación de servicios en los pequeños municipios, entidades locales menores y núcleos de población separados del municipio principal correspondientes al ejercicio 2026.

Esta convocatoria, que aparece publicada en el Boletín Oficial de La Rioja mediante resolución de la Consejería, tiene el objetivo de contribuir a la suficiencia financiera de las Entidades Locales, mediante la cooperación a la financiación de las obras y servicios de competencia municipal.

La misma cuenta con un presupuesto total de 1.945.760 euros, lo que supone un incremento del 94% desde el inicio de la legislatura. La cuantía total máxima de la subvención será de 1.330.000 euros para pequeños municipios, y de 46.260 euros para entidades locales menores, por lo que el importe máximo que puede percibir cada beneficiario en este caso es 11.565 euros; así como de 569.500 euros para los núcleos de población separados del principal, por lo que el importe máximo que puede percibir cada núcleo es de 8.500 euros.

En todos los casos deberá tratarse de inversiones realizadas total o parcialmente entre el 1 de enero de este año y la fecha en que se presente la solicitud, y cuyas facturas se hayan emitido en fechas comprendidas dentro de dicho período. Se admitirán como inversión subvencionable los gastos por contratos de servicios de redacción de proyectos técnicos o de dirección de obra, conforme a los requisitos que se establecen en la convocatoria.

El plazo de presentación de las solicitudes se prolongará hasta el día 15 de octubre de 2026 inclusive. Serán beneficiarios los entes locales cuya población de derecho, a 1 de enero de 2025, con arreglo a las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística, no supere los trescientos habitantes.