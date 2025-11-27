'Por La Rioja' dice que gerente de Valdezcaray ha llevado a la estación "a la mayor pérdida económica de su historia"

LOGROÑO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Por La Rioja' advierte sobre la gestión que se está llevando a cabo de la Estación de Esquí de Valdezcaray y resalta que el nuevo gerente, Carlos Pérez, "ha llevado a la estación a las mayores pérdidas económicas de su historia, con 2,2 millones de euros, a pesar de tratarse de los ejercicios de menor cifra de negocios".

La formación regionalista ha subrayado que, "bajo la actual gerencia ha desaparecido la eficiencia en la gestión de los recursos y costes operativos, para ser el año con menor ingresos por cifra de negocios y la mayor cifra de pérdidas". "Unas pérdidas -subrayan desde 'Por La Rioja' - que pagamos todos los riojanos con nuestros impuestos".

'Por La Rioja' pide explicaciones al Gobierno de La Rioja por la gestión de la estación, dado que las cifras económicas, de personal y de servicio "son más que preocupantes y pueden llevar a la estación de Valdezcaray a una situación límite, sin ningún control en el gasto de personal, adjudicaciones, contrataciones discutibles y con las cifras más bajas de ventas de su historia reciente".

La formación regionalista después de analizar los datos objetivos de la gestión de Valdezcaray señala que "existe más gasto en personal que nunca, y el déficit o pérdidas económicas del ejercicio alcanza los 2,2 millones de euros, de los que casi la mitad corresponden a gastos de personal y el resto a gastos de explotación y amortizaciones del inmovilizado, lo que en cualquier empresa privada llevaría al cese inmediato del gerente". 'Por La Rioja' indica que ·el nivel de costes es absolutamente insostenible con el nivel de ingresos que es el más bajo de los últimos años".

'Por La Rioja' lamenta la falta de transparencia del Gerente, Carlos Pérez, ya que en el último año no ha informado del número de visitantes a la Estación ni de la nieve producida, hecho que siempre era público por parte de la gerencia y del Gobierno de La Rioja, "lo que convierte su gestión además de lamentable es oscura y preocupante".

La formación regionalista muestra su sorpresa por diferentes adjudicaciones, con cifras millonarias para una actividad famélica. Además, los regionalistas han sybrayan que Valdezcaray debe tener personal propio con experiencia certificada como responsable técnico en instalaciones de transporte por cable "y sin embargo se está dilapidando dinero público en contrataciones que tenía que asumir la propia gerencia". 'Por La Rioja' espera que el gerente de la estación, explique "con transparencia las enormes pérdidas generadas en su gestión y las contrataciones que está realizando y de las que no se ha informado a la sociedad riojana que es la que paga".