La Rioja, disconforme con los objetivos de estabilidad presupuestaria porque "recortan nuestra capacidad de gasto"

Archivo - El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha mostrado su disconformidad con los objetivos de estabilidad presupuestaria presentados ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) porque "no son positivos para los riojanos y recortan la capacidad de gasto en nuestros presupuestos".

Así ha respondido el portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, a los periodistas después de que el ministro de Hacienda, Arcadi España, confirmara ayer que el Consejo de Ministros iba a aprobar -previsiblemente este martes- el límite de gasto no financiero (techo de gasto) y los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Además ha considerado que dicho Consejo fue "un intento de dar apariencia a una normalidad que no hay" para "desviar el debate de política nacional que se vive en estos momentos" que, a su juicio, "no tiene nada que ver con la normalidad democrática ni con la elaboración y aprobación de los presupuestos".

En este sentido -critica- "no tiene mucho sentido que nos convoquen a las comunidades autónomas para aprobar unos objetivos que no van a ser reales porque no se van a aprobar en el Congreso de los Diputados".

El también consejero de Hacienda ha querido recordar al Gobierno central que "en un país normal se elaborarían y presentarían Presupuestos Generales del Estado y ahí sí tendría sentido la conformación de estos Consejos que permitieran aprobar los objetivos de estabilidad presupuestaria y los presupuestos para cada año".

SIN PRESUPUESTOS

Pero la realidad es que "no tenemos presupuestos desde el año 2022 y es previsible que tampoco haya el año que viene porque ya hay fuerzas parlamentarias en el Congreso que han dicho que van a votar en contra del techo de gasto que va a presentar el Gobierno".

En este sentido, el Gobierno de La Rioja consideró que los objetivos de estabilidad presentados ayer "no son positivos para los riojanos" y, por eso, "votamos en contra. Con la tranquilidad de que asistimos a un mero trámite, sin ningún tipo de incidencia".

Aún así -continúa- "nosotros volvemos a casa a seguir gestionando los servicios públicos de calidad de los riojanos que nos importa más que cualquier debate de política nacional".

Además asegura que se reduce nuestra capacidad de gasto. "El déficit de 0,1% que presentó el Gobierno de España va acompañado de otras variables presupuestarias como una regla de gasto que impone un crecimiento del gasto presupuestario a las comunidades autónomas del 4%".

Con ese objetivo de regla de gasto, las ccaa "tendríamos limitada nuestra capacidad para invertir en servicios públicas. Por tanto, constriñe nuestras capacidades cuando lo que deberían hacer sería ampliarlas".

De esta manera ha reiterado su petición al Gobierno de España para que "cuenten con Presupuestos Generales del Estado, que los elaboren, los negocien y sean capaces de aprobarlos".

Finalmente, el consejero de Hacienda ha asegurado que La Rioja "no va a formar parte de estratagemas, trabajará para prestar servicios públicos ante la situación perjudicial a la que nos lanza el Gobierno de España".