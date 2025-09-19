La Rioja entrará esta tarde en aviso amarillo por tormentas fuertes

LOGROÑO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Rioja entrará esta tarde en situación de aviso amarillo por tormentas que podrán ser fuertes, según el último parte remitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
De acuerdo con este aviso, la situación se extenderá desde las 15 horas de este viernes 19 a las 00 horas de mañana, sábado 20 de septiembre, con una probabilidad de que ocurran estos fenómenos de entre un 40 y un 70 por ciento.
La Aemet apunta que las tormentas serán, en principio, dispersas, pero que podrán ir con granizo y rachas muy fuertes de viento.