La Rioja facilita a ciudadanos y empresas acceder a sus trámites y comunicaciones a través de un único buzón electrónico

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LOGROÑO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja facilita desde hoy, día 13, a ciudadanos y empresas el acceso a sus trámites y comunicaciones electrónicas a través de un único buzón electrónico, ya que además de poder consultarse las notificaciones en el portal autonómico de Notificaciones Electrónicas (NOE) también estarán disponibles en la Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHú), integrada en el Punto de Acceso General de la Administración General del Estado.

Esta integración tiene como objetivo simplificar y mejorar la relación electrónica de los ciudadanos y las empresas con las Administraciones Públicas, al permitir consultar en un mismo espacio las notificaciones procedentes de diferentes organismos y administraciones.

Entre las principales ventajas destacan centralizar en un único buzón las notificaciones y comunicaciones electrónicas de distintas Administraciones Públicas; facilitar el seguimiento de los procedimientos administrativos y el control de las comunicaciones recibidas; reducir la necesidad de consultar en diferentes portales y sedes electrónicas para comprobar la existencia de nuevas notificaciones, y garantizar un acceso seguro mediante certificado digital, DNI electrónico o el sistema Cl@ve.

El Portal de Notificaciones del Gobierno de La Rioja y la DEHú están sincronizados, de manera que cualquier acceso realizado a una notificación a través de cualquiera de los dos canales quedará automáticamente reflejado en el otro.

Esta medida permitirá a ciudadanos y empresas disponer de mayor comodidad, accesibilidad y seguridad a la hora de gestionar sus notificaciones electrónicas con la Administración. La incorporación a la DEHú se enmarca dentro del proceso de transformación digital y simplificación administrativa para facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos electrónicos.