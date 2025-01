De La Rioja a Filmin y Amazon, la Escuela de Doblaje de Logroño crece y abre paso a esta industria

El "plan final" es "tener actores de doblaje suficientes como para poder coger una serie de varias temporadas completa, o una película completa"

LOGROÑO, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Encontrar voces salidas de La Rioja en una película de Filmin, o Amazon, no es ciencia ficción; tampoco encontrarse con un documental de TVE sobre animales con un locutor de aquí. La Escuela de Doblaje de Logroño ha crecido y abre esta industria de forma local.

Por el centro (en las dos ubicaciones que ha tenido hasta ahora) han pasado alrededor de 125 personas, de diferentes edades y con distintas inquietudes: "Al final el conocimiento de la voz te hace estar más seguro de ti mismo", ha reconocido su director, Elías Romo.

El objetivo, o "plan final" dado que el lenguaje cinematográfico sobrevuela, es "tener actores de doblaje suficientes como para poder coger una serie de varias temporadas completa, o una película completa, y hacerlo todo desde aquí".

Mientras tanto, un grupo de estudiantes del Instituto de Enseñanzas Secundarias (IES) Práxedes Mateo Sagasta de Bachillerato aprende el arte del doblaje con la película 'Chicas Malas'.

Y es que es como empezó todo hace casi cuatro años, con dos alumnos y un local que acabó quedándose pequeño. Ahora hay más de ochenta y, en vez de un aula cuatro, además de sala de producción. De escuela de formación a productora.

AM Escuela Logroño pertenece a la misma red que AM Escuela Valencia, AM Escuela Barcelona y AM Escuela Madrid y en ella se puede aprender, también, a hacer audiolibros, oratoria y técnica vocal. Incluso doblaje infantil.

Hace veinte años, Romo decidió formarse en todos los ámbitos relacionados con la voz, como locución, audiolibros, videojuegos.. y hacer de la voz su profesión.

Pero explorar el mundo del doblaje puede perseguir otros objetivos. Está el control de la propia voz, o perder la vergüenza a usarla. "Hay muchos padres que vienen con hijos que hablan demasiado rápido o tienen problemas de dicción", ha relatado.

Un "empujón" que puede hacer hablar mejor, expresarte de manera más correcta. "Los profesores del instituto nos están diciendo que qué pasa", cuentan algunos padres.

Ahora mismo, y con una escuela en plena formación, el centro de Logroño no cuenta con actores suficientes como para coger un proyecto entero. Pero es el objetivo.

ABRIR INDUSTRIA DEL DOBLAJE

El pasado mes de mayo, la escuela colaboró con cuatro proyectos, tres para Amazon y uno para Filmin.

En el último, en el de Filmin, hizo un 30-35 por ciento de la película con entre quince o veinte actores de aquí, porque con el tiempo transcurrido "hay gente que ya está en el nivel avanzado".

El nombre de la película queda en el secreto amparado por los derechos (podría decírselo, pero después tendría que matarla, que diría Maverick a Charlie en Top Gun).

El primer proyecto completo, y que abre la vía para lo que aún es un objetivo, ha sido para Televisión Española, cadena para la que se ha grabado la voz en un documental sobre animales en las instalaciones de la escuela.

El "plan final" es tener actores de doblaje suficientes en Logroño como para poder coger una serie de varias temporadas completa, o una película completa. Desde la traducción, la adaptación, la dirección, la convocatoria de actores hasta la postproducción.

Ese es el proyecto final. No en vano, Romo estudió Traducción y le gustaría que un traductor local también tradujera la película. "Eso sería importante, hacer todo el proyecto cinematográfico del doblaje", ha señalado.