La Rioja impulsa nuevas estrategias para reducir las plagas en frutales mediante control biológico y tecnología digital

Archivo - Recolección de peras de Rincón de Soto - DOP PERAS DE RINCÓN DE SOTO - Archivo

LOGROÑO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La fruticultura riojana contará en los próximos años con una nueva iniciativa de innovación para mejorar el control de plagas en los cultivos. El proyecto BIOFRUTEC reúne a empresas, centros de investigación y organizaciones del sector productor con el objetivo de desarrollar y validar nuevas estrategias de control biológico y herramientas digitales que permitan reducir el uso de insecticidas en cultivos como el peral, el melocotonero y la nectarina.

El proyecto cuenta con financiación del Gobierno de La Rioja a través de la convocatoria de ayudas para la cooperación en materia de innovación, destinada a impulsar grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en productividad y sostenibilidad agrícolas.

La iniciativa está coordinada por la empresa riojana de investigación Insectaria, especializada en la producción y manejo de enemigos naturales para el control biológico de plagas.

En el proyecto también participan SpectralGeo y la Universidad de La Rioja, junto con la Sociedad Cooperativa de Albelda y la DOP Peras de Rincón de Soto, entidades que aportan la conexión directa con el sector productor y facilitan la transferencia de los resultados a las explotaciones agrícolas riojanas.

Uno de los principales ejes del proyecto será optimizar el control biológico de la psila del peral, una de las plagas más importantes de este cultivo. Para ello se trabajará con Anthocoris nemoralis, un pequeño insecto depredador que se alimenta de esta plaga.

Esta estrategia, basada en la liberación de insectos beneficiosos, comenzó a implantarse en la región en 2011 y se aplica de forma generalizada desde 2014, lo que ha convertido a La Rioja en un referente nacional en la implementación de esta estrategia. El proyecto pretende perfeccionar su manejo y mejorar su eficacia mediante una estrategia que coordine técnicos y agricultores en parcelarios extensos y fragmentados.

BIOFRUTEC también evaluará nuevas estrategias de control biológico en parcelas de frutales de hueso de agricultores riojanos. En el caso del melocotonero y el nectarino se analizarán enemigos naturales capaces de controlar el pulgón verde, mientras que en nectarino también se estudiarán soluciones biológicas para reducir los daños provocados por los trips.

Otra de las novedades será el desarrollo de una aplicación digital que permitirá a técnicos y agricultores registrar información sobre plagas, enemigos naturales y manejo agronómico en sus parcelas, facilitando el análisis geoespacial de los datos y la coordinación de las estrategias de control biológico.

Además, el proyecto estudiará cómo el manejo de la fertilización nitrogenada puede influir en la aparición de plagas y en la salud del suelo. Los resultados se transferirán al sector mediante jornadas técnicas, materiales divulgativos y acciones formativas dirigidas a agricultores y téc-nicos.

Con todo ello, BIOFRUTEC busca avanzar hacia una fruticultura más sostenible, reduciendo la dependencia de productos fitosanitarios y favoreciendo sistemas de producción más respetuosos con el medio ambiente.