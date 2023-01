La Rioja invierte 1,2 millones de euros en ayudas a proyectos piloto y emblemáticos para dinamizar el medio rural

LOGROÑO, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, convoca las ayudas a proyectos piloto y emblemáticos para dinamizar el medio rural ante el reto demográfico, con una inversión de 1,2 millones de euros.

La convocatoria de ayudas, que se resuelve por concurrencia competitiva, apoya actuaciones que contribuyan a la consecución de los objetivos de la Estrategia regional frente al Reto Demográfico y la despoblación en La Rioja o la Agenda de la Población que sirvan de estímulo posterior para su posible desarrollo en otros ámbitos y zonas del territorio riojano. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 20 de febrero de 2023.

Se trata de una línea de ayudas para promover proyectos que sean antenas de desarrollo en los territorios. El porcentaje de ayuda será de un 80 por ciento de los gastos subvencionables del proyecto, hasta una subvención máxima de 80.000 euros. En esta convocatoria se podrán subvencionar inversiones o gastos que formen parte del proyecto realizado antes de la solicitud, siempre después del 1 de junio de 2022.

El Gobierno de La Rioja ha respaldado hasta la fecha 42 iniciativas de nueva ruralidad que impulsan los territorios, a través de las ayudas a proyectos piloto y emblemáticos para el reto demográfico y la dinamización rural. Con esta convocatoria, se han invertido hasta la fecha 3,3 millones de euros en apoyar proyectos piloto en el medio rural ante el reto demográfico.

Los beneficiarios de la ayuda pueden ser cualquier persona física o jurídica que presente un proyecto piloto y emblemático de dinamización rural que contribuya a la consecución de uno o varios objetivos de la Estrategia regional frente al reto demográfico y la despoblación en La Rioja y que contemple la figura de los agentes cooperadores públicos o privados, que no tendrán la condición de beneficiarios de la ayuda, no podrán percibirla y no serán considerados entidad colaboradora.

El Gobierno de La Rioja puede figurar como uno de estos agentes cooperadores, a través de las consejerías que estén implicadas sectorialmente en la iniciativa, si bien, en este caso, se declara incompatible cualquier ayuda complementaria a la solicitada en la iniciativa.

Se priorizará el grado de aportación de los proyectos a la consecución de los objetivos de la Estrategia Regional frente al Reto Demográfico y el lugar de realización en función de la población, con la mayor puntuación para los municipios de menos de 500 habitantes o zonas de montaña. También se valorará el grado de financiación privada; la utilización adecuada, eficiente y sostenible de los recursos locales; la introducción y fomento del uso de las tecnologías de la comunicación y la información; la capacidad de generación de empleo; la capacidad de transferencia y réplica de la iniciativa en otros territorios y las propuestas relativas a temas sociales y/o sanitarios.

La concesión de las ayudas se realiza de acuerdo con la Orden ATP/25/2021 de 26 de mayo que establece las bases reguladoras para la concesión de ayudas a proyectos piloto y emblemáticos para la dinamización del medio rural ante el reto demográfico y la despoblación.

Las acciones previstas deberán realizarse, notificarse y acreditar el gasto realizado al órgano gestor hasta el 30 de septiembre de 2023 para las imputadas al ejercicio presupuestario de 2023 y hasta el 30 de junio de 2024 para las imputadas al ejercicio de 2024.

TERRITORIOS, PROTAGONISTAS EN EL IMPULSO DE UNA NUEVA RURALIDAD

El Gobierno de La Rioja impulsa de este modo una nueva ruralidad desde el apoyo a proyectos que emergen de la sociedad y los territorios. Este apoyo al emprendimiento rural desde el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, está alineado con el espíritu y los objetivos de la Estrategia regional frente al Reto Demográfico y la Despoblación del Gobierno de La Rioja desde la perspectiva del equilibrio territorial y la cohesión social entre las diferentes zonas de la región y desde un propósito participativo y colaborativo entre diferentes agentes públicos y privados.

Entre los objetivos de la Estrategia Regional frente al Reto Demográfico y la Despoblación' figura el mantenimiento y aumento de la población en el medio rural; la accesibilidad a los servicios públicos, para corregir y mitigar las desigualdades que puedan darse en el acceso a determinados servicios públicos básicos; la aportación de oportunidades económicas y laborales, con la ampliación de las actividades económicas y productivas en el medio rural y el empleo, y considerando la hibridación entre medio rural y urbano.

La re-conceptualización del medio rural, generando una definición nueva del medio rural, relacionada con las transformaciones de la ruralidad de las últimas décadas y que tengan en cuenta las nuevas dimensiones que les afectan, así como la re-conceptualización de la relación entre el medio rural y urbano, para avanzar en una nueva relación entre el pueblo y la ciudad.

El Gobierno de La Rioja enfoca su acción en reto demográfico en fomentar un medio rural innovador, sostenible, digital e igualitario, intercultural e intergeneracional en el que se garanticen la igualdad de oportunidades entre las personas y los territorios.