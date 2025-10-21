Por La Rioja lamenta la "falta de análisis real" de Escobar sobre "un Logroño que ha perdido competitividad"

LOGROÑO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Por La Rioja ha calificado este martes de "falso" el análisis de la ciudad realizado ayer por el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, durante la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Ciudad, en lo que la secretaria general de la formación regionalista, Sonsoles Soriano, ha calificado como "falta de un examen real sobre la situación que atraviesa Logroño".

Soriano ha resaltado que "la realidad en 2025 es que Logroño ha perdido su capacidad de competitividad frente a las ciudades del entorno de principio de la primera década de este siglo".

"Hoy la ciudad carece de referentes empresariales, comerciales -presume de 6 nuevos comercios tras la pérdida de más de 800-, turísticos o culturales, y no somos líderes en ningunos de los servicios que se presta a los ciudadanos", ha añadido.

La secretaria general de Por La Rioja ha apuntado que "tristemente la ciudad es hoy igual que con el anterior alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza: sucia, con malos olores, con una movilidad atascada, ruidosa, y sin ambición para actualidad a las necesidades reales de los ciudadanos una de las joyas de la ciudad como es el transporte urbano".

Soriano ha tildado el discurso de Conrado Escobar de "propaganda" y señala que "tan sólo fue una lista de anuncios huecos sin fechas, sin presupuesto y sin concretar, a las que sumó promesas antiguas de campaña electoral y del Debate de la Ciudad del pasado año".

La secretaria general de Por La Rioja ha apuntado que "la intervención de Escobar ayer fue una deficiente estrategia para tapar una gestión ineficiente, opaca y desconectada de las necesidades reales de los logroñeses".

Sonsoles Soriano ha recordado que "Escobar ignoró la pérdida de más de siete millones de euros de Fondos Europeos de inversión la ciudad por su deficiente gestión, lo que obliga a destinar partidas municipales a inversiones mientras servicios básicos como la limpieza de las calles precisa de revisión y mejora, ya que las calles de Logroño están sucias".

Y ha lamentado que Conrado Escobar presente una y otra vez sus proyectos 'Logroño 1521' -ya anunciado en la campaña electoral y del que aún no se sabe nada en concreto-, de 'Logroño 2050' -cuando Escobar como Hermoso de Mendoza sigue atascado en la reforma de las Cien Tiendas- o 'Logroño Circular', cuando el actual alcalde califica un corredor verde de sostenible "pues sólo faltaba que en 2025 una zona verde no lo fuera".

La secretaria general de la formación regionalista ha resaltado que los logroñeses demandan una solución de acceso a la vivienda y Conrado Escobar, en plena alza exponencial de los precios de los pisos, "ha sido incapaz de iniciar ni una sólo promoción de vivienda protegida del centenar anunciadas".

Ha remarcado que "ni siquiera la reforma de la glorieta ha sido realmente la reforma de la Glorieta, sino una falsa conexión peatonal entre el abandonado paseo de las Cien Tiendas y la calle Portales, sin intervención alguna en la Glorieta".

Soriano ha destacado que, frente al balance positivo de Escobar, los logroñeses perciben un deterioro y una degradación del entorno urbano, al tiempo que ha criticado que ayer Escobar presentó proyectos reciclados y anuncios repetidos del Debate de la Ciudad del año 2024, "lo que demuestra que la ciudad está estancada".

La secretaria general de Por La Rioja ha precisado que la adquisición de los edificios de Defensa, el desarrollo del sector Ramblasque -aún recurrido-, la lámina navegable del Ebro, el hotel en el Casco Antiguo o el Centro Social de Madre de Dios han sido presentados ya por Escobar en diferentes ocasiones.

Soriano ha criticado, por ello, que "la falta de buena gestión está detrás de cada proyecto de Conrado Escobar y en algunos casos ya calificados de irregulares como los contratos en el área de Deportes por lo que le fue retirada la concejalía a Miguel Sainz o las fiestas de San Mateo y el proceso irregular de contratación del 'Terraza', en el que estuvo implicado el mismo concejal".

Por La Rioja finalizado recordando que "donde fue eficaz Conrado Escobar fue en subirse el sueldo 10.000 euros anuales nada más asumir la Alcaldía, esa fue su primera decisión; y subirle el sueldo al concejal Miguel Sainz, 17.000 euros al año, eso también. Esa es la preocupación real del actual alcalde de Logroño".