La Rioja en Marcha no participará en las próximas elecciones

LOGROÑO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La asociación 'LA RIOJA EN MARCHA' comunica que -en votación celebrada el pasado día 16 de abril- se aprobó por mayoría la propuesta de la junta directiva de no concurrir a las próximas elecciones municipales y autonómicas. Ni en solitario, ni integrados en ninguna candidatura.

'LA RIOJA EN MARCHA' se activó con motivo de la extinción de UPyD, de hecho, la mayoría de sus miembros son exmilitantes de la formación magenta, el objetivo siempre fue seguir influyendo en la política riojana, tratando de defender el sistema constitucional de los riesgos de los populismos.

Por eso, la junta directiva de la asociación propuso que se mantuviera este carácter de asociación, sin participación directa en las elecciones, para tratar de mantener así su utilidad, objetivo que no podría cumplirse con la participación directa en las próximas elecciones.

En esta línea, los miembros de 'LA RIOJA EN MARCHA' tendrán libertad plena para participar a título individual, si así lo desean, en cualquier candidatura, pero queda claro que esto nunca implicará el apoyo de LA RIOJA EN MARCHA a dicha candidatura.

Por su parte, Raquel Cabrera, concejal de la extinta UPyD en el Ayuntamiento de Lardero y miembro de 'La Rioja En Marcha' ha comunicado que, en línea con lo aprobado por sus compañeros, el grupo de trabajo de Lardero ha decidido no concurrir a las próximas elecciones municipales.

Para Cabrera "con la desaparición de UPyD, el único partido al que he pertenecido, lo más coherente era no participar en las próximas elecciones. Además, no hay ninguna formación que se identifique con los principios que defendía UPyD. Dicho esto, sí que queremos agradecer a los partidos que nos han ofrecido participar en sus listas, incluso encabezarlas".

"Nos vamos con el orgullo del trabajo bien hecho", ha continuado Cabrera, "estamos muy satisfechos con lo conseguido. Es evidente que no es todo lo que queríamos, pero también es cierto que solo teníamos un concejal. Hemos conseguido avanzar en Entre Ríos y desatascar problemas enquistados en la zona. Ahora, quienes nos sustituyan en el Ayuntamiento solo tendrán que seguir las líneas de trabajo que ya les hemos dejado marcadas".

"Nosotros nunca hemos pretendido hacernos profesionales de la política, de hecho, mi primera decisión cuando entré en el equipo de Gobierno fue renunciar a la liberación, pues yo tengo mi trabajo, que me encanta y que he compatibilizado con mis funciones como concejal. Ahora, toca dar un paso a un lado, pero seguiremos pendientes de la actividad política local y regional, ha continuado Cabrera.

Raquel Cabrera, como militante de UPyD, llegó a la concejalía al final de la pasada legislatura, en las pasadas elecciones concurrió como cabeza de lista al Ayuntamiento de Lardero como consecuencia del acuerdo entre UPyD y PR, las disputas entre ambas formaciones provocó la ruptura del acuerdo y la extinción del grupo municipal, pasando, posteriormente, a formar parte del Equipo de Gobierno como Concejal de Agenda Urbana e Integración.