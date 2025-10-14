La Rioja no descarta un posible recurso judicial si el Ministerio no respeta su modelo propio de acogida a menores

Archivo - Salvamento Marítimo rescata una patera con 14 personas en aguas próximas a la isla de Gran Canaria - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

"Cualquier posición que suponga quebrar los servicios de nuestra ccaa contará con nuestra oposición"

LOGROÑO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez, ha reiterado la disposición del Gobierno de acoger a menores migrantes siempre y cuando se respete el modelo propio de atención regional. Ante ello "y cualquier situación por parte del Ministerio que rompa estos principios se encontrará con nuestra oposición y, si es necesario, un posible recurso judicial".

Alfonso Domínguez ha respondido así a preguntas de los periodistas tras informar de los asuntos aprobados en Consejo de Gobierno. Como ha explicado La Rioja "es solidaria" y se compromete a dar una atención integral (sociosanitaria, educativa y de inserción laboral), personal e individualizada a estos menores; "Si se rompen estos principios se encontrarán con nuestra oposición y si es necesario con nuestro recursos".

Por eso -prosigue- "lo que está haciendo el Gobierno riojano es lo que ya ha anunciado, trabajar con las entidades del tercer sector, con la Diócesis y los empleados públicos del servicio de menores para adaptar el sistema a las necesidades y, aunque no hay una fecha concreta, ya se van tramitando expedientes para que, en un corto plazo de tiempo, podamos acoger a los menores y adaptar el sistema de atención.

Por tanto -reitera- "cualquier posición o actuación por parte del Ministerio que suponga quebrar los servicios de acogida de nuestra ccaa contará con nuestra oposición".

DERECHO AL ABORTO

En otro orden de asuntos, y con respecto al anuncio del presidente, Pedro Sánchez, de ultimar una reforma con la que pretende blindar el derecho al aborto en la Constitución, Alfonso Domínguez ha explicado que "esta decisión es responsabilidad de las políticas nacionales y el Ejecutivo riojano no debe decir nada".

"En La Rioja nos preocupamos de proteger los derechos de la mujeres, que es lo que nos importa. En La Rioja tenemos un buen sistema de interrupción voluntaria del embarazo".