La Rioja ofrecerá fechas alternativas a los aspirantes a oposiciones de Educación que estén en aislamiento

LOGROÑO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, alcanzó ayer un acuerdo por unanimidad con los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación para plantear en las próximas oposiciones de Educación la oferta de una fecha alternativa a aquellos opositores que en el momento de los exámenes se encuentren en situación de aislamiento a causa del COVID-19.

A este acuerdo se llega tras la propuesta inicial de la Consejería hace unos días que, básicamente, suponía trasladar el interés común de todas las partes por adecuar la celebración de las próximas oposiciones en Educación a la situación excepcional de pandemia y las circunstancias particulares que pueden sufrir los opositores durante las mismas.

Este acuerdo se alcanzó ayer durante la celebración de la Mesa Sectorial de Educación, en la que participaron los directores generales de Gestión Educativa, Emilio Izquierdo; y los representantes de los sindicatos CC OO, CSIF, ANPE, STAR y UGT. De esta manera, y debido a la excepcionalidad de la situación actual por la pandemia, si cualquier aspirante presentase alguno de los supuestos que obliga a un aislamiento por causa de la misma, esta circunstancia deberá ser puesta en conocimiento del tribunal de la prueba que le corresponda, junto con el certificado médico oficial que lo avale.

La fecha alternativa se decidirá y comunicará por el tribunal, valorando el número de aspirantes implicados y cualquier otra circunstancia relevante en coordinación con Inspección Médica de Educación, que emitirá un informe que permita al tribunal determinar la fecha alternativa. Esta fecha no podrá ser posterior al antepenúltimo día de finalización de la segunda prueba (defensa de la programación), con el fin de utilizar esos tres días como margen suficiente para la realización de las pruebas a los aspirantes que cumplan los criterios y que así lo precisen.

Asimismo, el acuerdo también incluye que si por cualquier circunstancia y por alguna de las causas derivadas de esta situación de pandemia antes mencionadas el aspirante no pudiera realizar la prueba escrita, lectura o defensa de una de las partes o de la totalidad, no decaerá en las listas de interinidad, o será incluido en el caso de que acceda por primera vez, todo ello siempre que lo avale con un certificado médico oficial. En el caso de que el aspirante únicamente no pueda presentarse a la lectura de alguna de las partes, el tribunal realizará la lectura, siempre que se acredite la situación de aislamiento por motivo de la pandemia.