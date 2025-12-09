La Rioja pide al Ministerio de Sanidad que "retire la propuesta que ha provocado" la huelga de médicos

Archivo - El consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, junto a la consejera de Salud, María Martín - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, ha pedido al Ministerio de Sanidad que "retire la propuesta que ha provocado" la huelga de médicos que ha comenzado hoy y que dudará cuatro jorndas.

Domínguez ha sido preguntado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, por lo paros que los médicos realizarán, del 9 al 12 de diciembre, para exigir un Estatuto Marco propio y mejores condiciones laborales.

El responsable riojano ha mostrado su "preocupación" porque una huelga "producida en el seno de una negociación con el Ministerio pueda afectar al día a día de los pacientes del sistema público de salud de La Rioja".

Por eso, "en el ejercicio de esta preocupación" ha pedido al Ministerio "que retire la propuesta que ha provocado estas movilizaciones por parte de los médicos, y médicas, de todo el país y que se siente a negociar con sus representantes sindicales para alcanzar un acuerdo lo antes posible".

Para Domínguez, "hay reivindicaciones, por parte de los facultativos españoles, que son justas y que el Ministerio debería tener la capacidad de atender en el marco de la negociación del Estatuto del Personal Sanitario".

Por otro lado, ha señalado que hay unos servicios mínimos, publicados durante la semana pasada en el Boletín Oficial de La Rioja, "que por supuesto se está cumpliendo por todas las partes, por los médicos riojanos y por parte del Sistema Público".