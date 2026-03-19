Por La Rioja propone colocar una escultura de Rafael Azcona "en un lugar emblemático" de Logroño

LOGROÑO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Por La Rioja ha propuesto este jueves la creación de una escultura de Rafael Azcona y su ubicación en un lugar emblemático de Logroño, coincidiendo con la celebración, durante este año 2026, del 'Año Azcona'.

Para ello, emplaza al alcalde, Conrado Escobar, a "que el Ayuntamiento impulse la convocatoria de un concurso abierto a artistas y creadores riojanos, con criterios de calidad artística, integración urbana y capacidad simbólica que permita dotar a la ciudad de una obra representativa, contemporánea y duradera".

"El objetivo -precisa la secretaria general de POR LA RIOJA, Sonsoles Soriano- no es solo colocar una escultura, sino generar un punto de referencia cultural, un lugar reconocible que conecte a la ciudadanía con su legado y que contribuya a reforzar la identidad cultural de Logroño".

Rafael Azcona (Logroño, 1926-Madrid, 2008) "es, sin discusión, uno de los guionistas más importantes de la historia del cine español, su obra, profundamente crítica, inteligente y cargada de ironía, ha dejado títulos imprescindibles como 'El verdugo', 'Plácido', 'La escopeta nacional' o 'Belle Époque', esta última ganadora del Óscar a mejor película extranjera".

A lo largo de su trayectoria, "trabajó con directores de la talla de Luis García Berlanga o Marco Ferreri, consolidando un estilo propio que marcó varias generaciones". "Sin embargo -recuerda Sonsoles Soriano- pese a la dimensión de su figura, Logroño no cuenta hoy con un elemento escultórico relevante que recuerde de forma permanente su aportación cultural".

La secretaria general regionalista subraya que "la escultura debería ubicarse en un espacio significativo vinculado a la figura de Azcona", "priorizando su entorno vital (lugar de nacimiento o residencia en Logroño), espacios urbanos con conexión cultural o zonas relacionadas con el ámbito cinematográfico y creativo de la ciudad".

"Desde Por La Rioja entendemos -resalta Soriano- que el 'Año Azcona' no debe limitarse a actos puntuales, sino que debe dejar una huella permanente en la ciudad, visible, digna y coherente con la relevancia internacional del autor".

"Logroño tiene la oportunidad -y la responsabilidad- de estar a la altura de uno de sus mayores referentes culturales", finalizan desde la formación.