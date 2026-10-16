La Rioja registra la mayor caída de lanzamientos de España en el 2º trimestre, con un descenso del 75%

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LOGROÑO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Rioja ha registrado durante el segundo trimestre de 2026 un total de 13 lanzamientos judiciales practicados, frente a los 52 contabilizados en el mismo periodo de 2025.

Esta reducción del 75% sitúa a la comunidad autónoma a la cabeza de España en descenso porcentual de lanzamientos, según los datos estadísticos que acaba de hacer públicos el Consejo General del Poder Judicial en su Informe sobre los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales.

La caída registrada en La Rioja supera ampliamente la media nacional, donde los lanzamientos disminuyeron un 35,7%, al pasar de 6.960 en el segundo trimestre de 2025 a 4.474 en el mismo periodo de este año.

La comunidad riojana presenta, además, el menor número de lanzamientos practicados entre las comunidades autónomas, seguida de Navarra, con 24, y Extremadura, con 39.

De los 13 lanzamientos practicados en La Rioja, cinco se derivaron de procedimientos relacionados con la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), otros 5 fueron consecuencia de Ejecuciones Hipotecarias y los tres restantes obedecieron a otras causas.

Durante el segundo trimestre ingresaron dos solicitudes de suspensión del lanzamiento por especial vulnerabilidad y se resolvió uno.

Los lanzamientos derivados de la LAU experimentaron la caída más acusada, al pasar de 39 en el segundo trimestre de 2025 a 5 en el mismo periodo de 2026, lo que representa una reducción del 87,2%. Se trata del mayor descenso porcentual registrado entre todas las comunidades autónomas, por delante de Madrid, donde disminuyeron un 80,4%.

Por su parte, los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias descendieron en La Rioja un 44,4%, desde los 9 del año anterior hasta los 5 de este trimestre. En el conjunto de España, esta modalidad de lanzamiento disminuyó un 8,9%.

LAS EJECUCIONES HIPOTECARIAS SE REDUCEN MÁS DE UN 55%.

Los órganos judiciales de La Rioja registraron durante el segundo trimestre del año 17 ejecuciones hipotecarias, frente a las 38 presentadas entre abril y junio de 2025. Esta reducción del 55,3% supone una de las mayores caídas de España, solo superada por el País Vasco, donde estos procedimientos disminuyeron un 58,7%.

La evolución de La Rioja contrasta con la del conjunto del territorio nacional, donde las ejecuciones hipotecarias presentadas descendieron un 28,6%, desde las 9.640 del segundo trimestre de 2025 hasta las 6.886 del mismo periodo de 2026.

La Rioja fue, además, la comunidad autónoma que registró el menor número de ejecuciones hipotecarias, por debajo de Navarra, con 31, y Cantabria, con 47.

LAS DEMANDAS POR OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS.

Los órganos judiciales de La Rioja registraron durante el segundo trimestre de 2026 una demanda por ocupación ilegal de vivienda, frente a las 8 presentadas en el mismo periodo de 2025.

La Rioja fue, además, la segunda comunidad autónoma con menor número de demandas presentadas, únicamente por detrás de Navarra, donde no se registró ninguna.

En cuanto a la actividad judicial, los tribunales riojanos resolvieron tres procedimientos por ocupación ilegal durante el segundo trimestre. Al finalizar junio de 2026 permanecían en trámite 5 procedimientos.

LOS CONCURSOS DISMINUYEN EN LA RIOJA MIENTRAS AUMENTAN EN ESPAÑA.

Los concursos presentados ante los órganos judiciales riojanos también experimentaron una evolución descendente durante el segundo trimestre de 2026. En total, se registraron 67 procedimientos concursales, frente a los 78 del mismo periodo de 2025, lo que representa una disminución del 14,1%.

La Rioja fue la comunidad autónoma con menor número de concursos presentados, seguida de Navarra, con 202, y Cantabria, con 206. Esta evolución contrasta con la tendencia nacional, donde los concursos aumentaron un 5,1 %, hasta alcanzar los 19.024 procedimientos, frente a los 18.106 registrados un año antes.

Del total de concursos presentados en La Rioja, 59 correspondieron a personas físicas no empresarias, 5 a personas jurídicas y 3 a personas físicas empresarias. Los concursos de personas físicas no empresarias, que representan el 88,1% del total registrado en la comunidad, disminuyeron un 10,6 % respecto al segundo trimestre de 2025, cuando se contabilizaron 66.

Los de personas jurídicas descendieron de 9 a 5, mientras que los correspondientes a personas físicas empresarias se mantuvieron en 3.

En el conjunto de España, por el contrario, los concursos de personas físicas no empresarias aumentaron un 5,9 %, hasta alcanzar los 16.948 procedimientos, y los de personas jurídicas crecieron un 4,6 %, hasta los 1.404.

LOS DESPIDOS AUMENTAN LIGERAMENTE EN LA RIOJA.

Los órganos judiciales de La Rioja registraron durante el segundo trimestre de 2026 un total de 154 demandas por despido, frente a las 150 presentadas en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento del 2,7%. Este aumento es considerablemente inferior al registrado en el conjunto de España, donde las demandas por despido crecieron un 11,2%.

Por su parte, las reclamaciones de cantidad presentadas ante los órganos judiciales riojanos descendieron un 16,6%, al pasar de 289 en el segundo trimestre de 2025 a 241 entre abril y junio de este año. Esta evolución también contrasta con la registrada en el conjunto de España, donde estos procedimientos aumentaron un 3,4%, desde los 33.884 hasta los 35.043.