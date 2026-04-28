La Rioja reivindica inversiones en Logroño, Haro, Quel y El Sequero un año después del apagón

Se cumple un año del apagón - Europa Press

LOGROÑO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un año después del apagón, el Gobierno de La Rioja reivindica al Ministerio de Transición Ecológica inversiones en Logroño, Haro y Quel así como en el Polígono El Sequero.

Hoy martes, 28 de abril, se cumple un año del histórico 'cero eléctrico' que dejó a millones de habitantes en España y Portugal a oscuras durante horas.

Ante esta efeméride, el portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha asegurado que "la comunidad de La Rioja tiene una serie de peticiones muy claras".

Peticiones al Gobierno central, ha dicho, "muy concisas y muy concretas sobre lo que necesita la red eléctrica para garantizar energía a los domicilios y a las actividades empresariales en el futuro".

En concreto, ha señalado, "el refuerzo del mallado en Logroño y en Quel; y más capacidad en las subestaciones de Haro, de Quel, de Logroño y del Sequero".

"Si no tenemos estas cuestiones", ha dicho, "va a ser muy difícil que la red actual pueda garantizar el suministro eléctrico que necesitan nuestras actividades empresariales en los próximos años en nuestra comunidad autónoma".

Ahora mismo, ha relatado, se encuentra en negociación lo que se conoce como la planificación eléctrica de la red eléctrica española para los años 2025 a 2030, aunque ya nos encontremos en el año 2026.

En ese contexto, "esta es la exigencia que tiene la comunidad de La Rioja" ha dicho pidiendo "que la red eléctrica y el Ministerio incorporen estas demandas a esta planificación eléctrica de aquí hasta el año 2030".

El consejero riojano ha recordado que la prestación de este servicio es competencia del Estado. Es Red Eléctrica, ha dicho, "la que debe estar mejor preparada y ser más resiliente y el Ministerio es quien debe evitar apagones en el futuro".