La Rioja, segunda comunidad autónoma con mejor nivel de inglés en España, según el EF EPI 2025

LOGROÑO, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Rioja es la segunda comunidad autónoma con mejor nivel de inglés en España al obtener 560 puntos, según la edición 2025 del EF (Education First), English Proficiency Index (EF EPI).

Galicia, La Rioja y la Comunidad de Madrid son las regiones con mejor nivel de inglés en España en 2025, mientras que Castilla-La Mancha y Extremadura se sitúan como las comunidades autónomas con peor puntuación.

Galicia encabeza el ranking autonómico con 563 puntos, seguida de La Rioja con 560, y Madrid con 553, siendo estas tres comunidades las que alcanzan las puntuaciones más altas del país.

La media nacional se sitúa en 540 puntos, dos más que el año anterior. En el grupo de comunidades que superan la media española se encuentran también Cataluña (547 puntos), País Vasco y Cantabria (550), Asturias (552), Navarra (553), Aragón (540) y Castilla y León (542).

Por el contrario, las autonomías con peor nivel de inglés en 2025 son Andalucía y Región de Murcia, con 526 y 529 puntos , Extremadura, con 514 puntos y Castilla-La Mancha con 509, todas ellas por debajo de la media española.

Comunidad Valenciana (537), Canarias (539) e Islas Baleares (534) también se sitúan por debajo de la media, aunque dentro de la franja intermedia de dominio del idioma.

Vigo vuelve a situarse como la ciudad española con mejor nivel de inglés, con 569 puntos, seguida de A Coruña (567), Barcelona (566), Zaragoza (562) y Granada (562) y Gijón (562), todas ellas por encima de la media nacional (540).

Entre las ciudades con puntuaciones más bajas figuran Tarragona, con 505 puntos, y Granada, con 483 puntos. La mayoría de las ciudades españolas se ubican en una franja intermedia de dominio del inglés.

Según el informe, España ocupa este año la posición 36 del mundo con 540 puntos y se mantiene en la categoría de dominio moderado del idioma. El nivel continúa siendo más alto en los adultos de entre 26 y 30 años, mientras que los jóvenes de 18 a 25 años aún no recuperan el nivel previo a la pandemia.

Asimismo, la brecha de género continúa reduciéndose por segundo año consecutivo, con mujeres y hombres acercándose progresivamente en nivel de competencia lingüística.

Por habilidades, los resultados muestran un mejor desempeño en lectura (558 puntos), lo que confirma esta competencia como la principal fortaleza, seguida de la comprensión oral (525 puntos).

La expresión escrita alcanza 506 puntos, situándose en un nivel intermedio, mientras que la expresión oral presenta el resultado más bajo (462 puntos), lo que señala un área prioritaria de mejora.

En conjunto, estas tendencias reflejan un perfil sólido en competencias receptivas, con mayores desafíos en las habilidades productivas, especialmente en la comunicación oral.