La Rioja, tercera comunidad de España en marcar la X de la Iglesia, con un 41,9% de los contribuyentes

Archivo - Concatedral La Redonda de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Rioja se ha situado como la tercera comunidad autónoma de España con mayor porcentaje de apoyo a la Iglesia Católica en la Declaración de la Renta de 2024, según los datos oficiales presentados por la Conferencia Episcopal Española.

En concreto, de acuerdo con estas cifras, el 41,9% de los contribuyentes riojanos marcó la casilla de la Iglesia. Este resultado confirma la tendencia positiva en la región, "superando ampliamente la media nacional y situándose solo por detrás de Castilla-La Mancha (42,6%) y Extremadura (42,1%)".

"En un año en el que el importe total asignado a favor de la Iglesia ha crecido un 12% en toda España, los ciudadanos de La Rioja han respondido con fidelidad. Marcar la X no es un simple trámite administrativo; es un voto de confianza explícito a la labor que la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño realiza los 365 días del año", apuntan desde esta entidad.

La Iglesia en La Rioja quiere, además, recordar a la sociedad "el destino directo de esta colaboración tributaria, que no supone coste alguno para el contribuyente" y que, entre otra cuestiones, contempla "el sostenimiento del clero y agentes de pastoral, garantizando que la Eucaristía y los sacramentos lleguen a los pequeños municipios de La Rioja".

La conservación del patrimonio, con "fondos vitales para proyectos como las recientes mejoras en nuestros templos o la restauración de documentos históricos en el Archivo Diocesano, preservando así la identidad cultural riojana".

Y la acción social, "una parte fundamental se destina a la inmensa obra de caridad que la Iglesia vertebra a través de sus instituciones, atendiendo las nuevas pobrezas de nuestro tiempo".

UNA GRAN FAMILIA: "MÁS DE 9 MILLONES DE GRACIAS"

La Rioja se suma a la campaña nacional de agradecimiento "Más de 9 millones de gracias".

Detrás de los datos macroeconómicos, la Diócesis quiere agradecer a cada familia, a cada joven y a cada mayor que, con su bolígrafo o su teclado, ha decidido seguir construyendo una Iglesia viva, cercana y al servicio de todos los riojanos.

Para consultar el detalle de las cuentas y la memoria de actividades, la Diócesis invita a visitar el portal de transparencia de la Conferencia Episcopal y la web diocesana.