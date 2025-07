La Rioja ve como "privilegio inaceptable y chantaje" el pacto financiación; "Nos planteamos todas las medidas posibles"

LOGROÑO 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, critica "con toda dureza" que la financiación singular para Cataluña es "un privilegio inaceptable" que se ha realizado por parte del Gobierno de España "para ceder al chantaje derivado de la debilidad parlamentaria" del Ejecutivo central. Ante ello, asegura, desde La Rioja "nos planteamos todas las medidas posibles".

Como ha reflexionado, "este acuerdo es muy perjudicial para La Rioja" que "nos hará perder" 300 millones de euros al año "según estudios independientes". Por tanto "y como quiera que el último mandato de este Gobierno es salvaguardar los intereses de los riojanos haremos cualquier cosa que sea necesaria para salvar nuestra autonomía política y financiera".

Alfonso Domínguez ha hecho estas declaraciones durante su intervención en el Consejo de Gobierno en el que ha presentado los principales acuerdos adoptados esta semana. Sobre el acuerdo para modificar el sistema de financiación de Cataluña , o cupo singular, ha censurado, en primer lugar, "la forma en la que se ha realizado". En este sentido, expresa, "no se ha hecho para mejorar los servicios públicos de las ccaa, sino para ceder al chantaje".

Ha destacado "la extrema debilidad parlamentaria" del Gobierno de Sánchez que "para mantenerse en el poder cede estableciendo un sistema privilegiado para Cataluña y perjudicando así al resto de españoles".

"PENALIZA A LAS CCAA"

Así las cosas, indica, el acuerdo se cierra con "minoría y sin tener en cuenta los órganos en donde se deben hablar de estos acuerdos como es el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lo que afecta a todos se debe debatir ahí y no en una comisión bilateral".

Además este acuerdo "supone penalizar a las ccaa que hemos decidido bajar los impuestos".

El portavoz, también consejero de Hacienda, ha lamentado que, además, "no se va a celebrar el Consejo de Política Fiscal y Financiera de julio y lo trasladan a septiembre. Tenía que haber habido un Consejo en esta primera quincena de julio para saber las cifras con las que poder elaborar presupuestos y no se va a realizar".

Por todo ello -sentencia- "no lo podemos aceptar. Intentaremos que este acuerdo no llegue al Boletín Oficial del Estado y si no, tomaremos todas las medidas que sean precisas".