La Rioja ve SICUR como "oportunidad para identificar soluciones de seguridad que trasladar a las empresas riojanas" - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, ha destacado que la presencia del Gobierno de La Rioja en SICUR "es una oportunidad de trabajo para identificar soluciones de seguridad que podamos trasladar a las empresas riojanas y, con ello, seguir reduciendo la siniestralidad laboral y mejorando la protección de las personas trabajadoras".

León, acompañada por la directora de Trabajo y Salud Laboral, Pilar Simón, y el secretario general de la industria del calzado (AICCOR), Javier Oñate, ha participado en la inauguración de este evento bienal organizado por IFEMA Madrid, que se ha consolidado como el principal referente nacional para el sector de la seguridad integral.

Ha visitado los estands de las nueve empresas riojanas presentes este año, como son Fal Calzados de Seguridad SA, Francisco Mendi SL, Calzados Robusta SL, Juba Personal Protective Equipment, Prodimex Global SL, Protec Solana SL, Productos y Mangueras Especiales SA, Jomiba SA y Trueno-3L.

En este contexto, la consejera ha subrayado que "las nuevas formas de empleo nos enfrentan a nuevos desafíos, como son el incremento de los riesgos psicosociales, la falta de plena igualdad efectiva entre hombres y mujeres, las enfermedades derivadas del trabajo, el envejecimiento de la población activa o los derivados del cambio climático".

León ha valorado la importancia creciente de esta feria, "ya que nos permite explorar las tendencias emergentes en soluciones de seguridad y evaluar las innovaciones tecnológicas y los servicios ofrecidos por las principales marcas del sector en ámbitos tan sensibles como la salud laboral y la prevención de riesgos laborales".

"Las relaciones profesionales obtenidas en SICUR constituyen un elemento relevante para orientar nuevas acciones de formación, campañas de sensibilización y medidas de apoyo a las empresas riojanas en materia de prevención", ha agregado.

Por otra parte, ha resaltado que "espacios como éste nos permiten contrastar nuestras políticas con las experiencias de otros territorios, incorporar buenas prácticas y avanzar en una cultura preventiva más sólida, que es la mejor herramienta para combatir la siniestralidad laboral".

SICUR

SICUR reúne cada dos años a empresas, asociaciones, profesionales y usuarios del ámbito público y privado para presentar las últimas innovaciones y desarrollos tecnológicos en diversas áreas de la seguridad, con un área específica dedicada a la seguridad y salud en el trabajo. Esta edición pone el foco en la innovación, la adaptación a los nuevos riesgos y la mejora de las condiciones laborales, "objetivos que el Gobierno de La Rioja comparte y quiere reforzar en su agenda de trabajo".