La Rioja volverá a estar toda la tarde de este miércoles en riesgo amarillo por lluvias y tormentas fuertes

LOGROÑO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La comunidad de La Rioja al completo estará desde mañana a mediodía y durante toda la tarde del miércoles en situación de riesgo amarillo por la posibilidad de que caigan lluvias y tormentas fuertes, según el último parte remitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, en el caso de las lluvias, se indica que la precipitación acumulada puede alcanzar los 15 mm en una hora. El aviso se extenderá entre las 12 horas de mañana miércoles hasta las 00 horas del jueves 28, con una probabilidad de entre un 40 y un 70 por ciento de que se produzcan estos fenómenos.

En cuanto a las tormentas, se esperan en el mismo ámbito geográfico, rango horario y probabilidad. Desde la Aemet se indica en este caso que se esperan en la parte oriental y pueden ir acompañadas localmente de rachas muy fuertes.

La agencia meteorolígica recuerda que "un aviso de nivel amarillo por tormentas indica que en la zona de aviso afectada se prevén tormentas fuertes".

Y añade que "dado el carácter de estos fenómenos existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual".