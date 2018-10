La Rioja volverá a votar en contra de elevar el techo de gasto en el CPFF del próximo martes

Publicado 27/07/2018 12:28:12 CET

LOGROÑO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja volverá a votar en contra de elevar el techo de gasto para las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se prevé celebrar este próximo martes y en el que se fijarán las metas individuales para las comunidades autónomas. Así lo ha avanzado este viernes el consejero de Administración Pública y Hacienda, Alfonso Domínguez.

Domínguez ha explicado, en la rueda de prensa en la que ha dado cuenta de los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno, que, ante la votación en el Congreso del techo de gasto -que previsiblemente será rechazado al contar solo con los votos de PSOE, PNV y quizá, Nueva Canarias- "no vamos a valorar lo que votan los grupos, pero sí reiteramos las razones por las que La Rioja votó en contra".

De este modo, recordando el sentido del voto del Ejecutivo riojano en el pasado CPFF, celebrado el 19 de julio, el consejero ha incidido en "la falta de transparencia, porque no cuentan todo como es". La propuesta del Gobierno Sánchez "supone subir el déficit un 0,2 por ciento, con 2.400 millones más de gasto, pero lo que no dicen es que esto no viene acompañado por más ingresos".

Por eso, y como segundo argumento, Domínguez ha señalado que "esta falta de más ingresos supone que las comunidades o nos endeudamos más o subimos los impuestos". "El Gobierno de La Rioja siempre ha dicho que aumentar los impuestos y subir la deuda siempre la peor opción", ha afirmado.

Ha considerado que "los nuevos impuestos que prevé el Ejecutivo central sobre el diésel, las tecnológicas o los bancos, los acabarán pagando los ciudadanos", por lo que ha reiterado que "es una mala decisión, que va a reducir el crecimiento y a contraer el consumo".

Y además, ha añadido, "más deuda nos coloca a las comunidades en una situación complicada, porque nos acerca a la insostenibilidad en las cuentas, no nos interesa más déficit". Por eso, en el caso concreto de La Rioja, Domínguez ha apuntado que "más déficit no implica que se pueda gastar más, porque se nos aplica la regla de gasto".

SITUACIÓN "INEDITA".

"La propuesta del Gobierno de España no es buena. Por eso, en el próximo CPFF volveremos a mantener el voto contrario", ha afirmado el consejero, que ha destacado, además, la "situación inédita" en la que se va a abordar la próxima reunión de este Consejo, tras el previsible rechazo del techo de gasto en su paso por las Cortes.

"El camino habitual, desde que existe la Ley de Estabilidad Presupuestaria, es aprobar la propuesta general en el CPFF, llevarla al Congreso y al Senado, y volver al Consejo para el reparto individual entre las comunidades, algo que siempre se había conseguido con los Gobierno de Mariano Rajoy", ha señalado.

Sin embargo, "ahora nos vamos a encontrar con una situación inédita, porque quizá no se va a aprobar la propuesta en el Congreso y en el Senado, y no sabemos cómo va a reaccionar el Gobierno con ese rechazo a los objetivos de estabilidad presupuestaria".

Así, Alfonso Domínguez ha señalado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, adelantó ante este escenario "que se mantendrían los del año pasado". "Si es de este modo -ha finalizado el consejero-, estará bien, nos sentimos cómodos, porque es un ámbito que nos permite acercarnos a la estabilidad presupuestaria".