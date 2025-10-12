El riojano, Manuel Vázquez Roso, presenta en Logroño su primera novela 'Neptuno en el lodo' - SANTOS OCHOA

LOGROÑO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El riojano, Manuel Vázquez Roso, presentará en Logroño su primera novela 'Neptuno en el lodo'. La cita será el próximo viernes, 17 de octubre, a las 19,00 horas en el Espacio Santos Ochoa de Calvo Sotelo.

"Confiesa... o atente a las consecuencias. Tienes 48 horas". ¿Alguna vez te has visto en la situación de engañar o manipular a todo tu entorno para recuperar lo que más deseas?. En 'Neptuno en el lodo' el lector acompaña a Adolfo, un escritor que tras recuperar la fama con un prestigioso premio literario, recibe un correo amenazante.

A partir de ahí, se inicia una huida entre el éxito y el derrumbe, entre la culpa y la supervivencia, que pone a prueba los límites morales del protagonista y del lector.

Con una narración ágil, flashbacks, misterio, tensión y giros inesperados, 'Neptuno en el lodo' se presenta como un thriller literario con sabor local y ambición universal, capaz de conquistar a lectores de ficción literaria y misterio psicológico. Una obra que después de cinco años de trabajo hace que Vázquez Roso se consolide como narrador con voz propia.

MANUEL VÁZQUEZ ROSO

Natural de Briones, Vázquez Roso estudió en Haro, creció en Logroño y se licenció en Farmacia en la Universidad de Salamanca. Reside en Madrid y trabaja como director en industria farmacéutica.

Su pasión por la lectura y la escritura le viene desde pequeño. Prefería quedarse en casa y leer antes que salir a jugar a la calle. En 2010 se formó en la Escuela de Escritura de Madrid bajo la tutela de Elena Belmonte (dramaturga, escritora y profesora).

Ha publicado varios relatos breves incluyendo "Tomates al amanecer" en la compilación Economía de escalera, "Finanzas de patio", el libro de "El Salmón contracorriente", y autopublicado varios relatos dentro de la iniciativa Revista Bohemia en la plataforma Medium, junto con varios compañeros. "Se vende tiempo" es su primera recopilación de cuentos.