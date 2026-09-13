El riojano Timi representará a Logroño en el XV Campeonato Nacional de Poetry Slam España

Poeta Timi ganador del Poetry Slam Logroño - ALBERTO ESTEBAN CLAVIJO:

LOGROÑO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El poeta y rapero riojano Elías López, conocido artísticamente como Timi, representará a Poetry Slam Logroño en el XV Campeonato Nacional de Poetry Slam España, que se celebrará los días 17, 18 y 19 de septiembre de 2026 en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, en Cartagena.

Timi competirá en la fase de grupos el jueves 17 de septiembre, a partir de las 18,00 horas, dentro del grupo C. Compartirá grupo con las personas representantes de Llobregat Slam Poetry, Slam Poetry Hospitalet y Slam Poetry Santako. Las dos puntuaciones más altas del grupo avanzarán a la segunda fase de la competición.

La fase inicial se desarrollará entre el jueves 17 y el viernes 18. Las dieciséis personas clasificadas volverán a competir el sábado 19 en dos nuevos grupos de ocho. De cada grupo saldrán dos semifinalistas y, posteriormente, las personas ganadoras de las dos semifinales se enfrentarán en la gran final.

Cada participante deberá defender textos de autoría propia con un máximo de tres minutos por intervención, utilizando únicamente la voz y el cuerpo. Una persona que alcance la final habrá realizado cuatro intervenciones y, conforme a la normativa del campeonato, deberá utilizar cuatro poemas diferentes. El público será el encargado de valorar las actuaciones, manteniendo uno de los elementos fundamentales del formato: la comunidad reunida en torno al escenario no se limita a observar, sino que participa directamente en el desarrollo del acontecimiento.

UN REPRESENTANTE RIOJANO PROCEDENTE DE RINCÓN DE SOTO

La participación de Timi tiene un significado especialmente importante para Poetry Slam Logroño. El poeta y rapero procede de Rincón de Soto, municipio riojano de algo más de 4.000 habitantes.

Será la primera vez que Timi represente a la sede logroñesa en el campeonato estatal. Su clasificación permite que una nueva voz de la poesía escénica riojana llegue a uno de los encuentros más importantes del circuito nacional y visibiliza el talento literario y artístico que también se desarrolla fuera de la capital y de los grandes núcleos urbanos.

Timi obtuvo su plaza al ganar la final de la temporada 2025/26, celebrada el pasado 18 de junio en la Sala Gonzalo de Berceo, ante más de un centenar de asistentes. Es autor del poemario A tumba abierta, publicado por La Cabaña del Loco en 2026, y combina en su trabajo la poesía, la oralidad y el rap.

La final reunió a diez poetas clasificados durante las diferentes veladas de la temporada:

UNA NUEVA ETAPA PARA POETRY SLAM LOGROÑO

La participación de Timi en Cartagena coincide con el cierre de una etapa y el comienzo de otra en la historia de Poetry Slam Logroño.

Después de cinco temporadas al frente del proyecto, una de prueba y cuatro oficiales, Adriana Bañares ha decidido apartarse de la primera línea organizativa y delegar la coordinación cotidiana en Arantza Moreno Fernández, poeta, actriz, dramaturga y responsable de Kordelia Teatro.