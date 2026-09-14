El riojano Timi representará a Poetry Slam Logroño en el XV Campeonato Nacional de Poetry Slam España

Poeta Timi ganador del Poetry Slam Logroño - ALBERTO ESTEBAN CLAVIJO:

LOGROÑO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El poeta y rapero riojano Elías López, Timi, representará a Poetry Slam Logroño en el XV Campeonato Nacional de Poetry Slam España, que se celebrará los días 17, 18 y 19 de septiembre de 2026 en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy de Cartagena.

Timi competirá en la fase de grupos el jueves 17 de septiembre, a partir de las 18 horas, dentro del grupo C, junto a las personas representantes de Llobregat Slam Poetry, Slam Poetry Hospitalet y Slam Poetry Santako. Las dos puntuaciones más altas de cada grupo pasarán a la siguiente fase.

El campeonato se desarrollará durante tres jornadas. Tras la fase inicial del jueves y viernes, las dieciséis personas clasificadas volverán a competir el sábado 19 en dos grupos de ocho. De cada grupo saldrán dos semifinalistas y las personas ganadoras de ambas semifinales se enfrentarán posteriormente en la gran final.

Como establece el formato del Poetry Slam, cada participante deberá defender textos de autoría propia, con un máximo de tres minutos por intervención y utilizando únicamente la voz y el cuerpo.

El público participa directamente en la competición mediante sus puntuaciones, uno de los elementos que define este formato de encuentro poético.

UN POETA DE RINCÓN DE SOTO EN EL CAMPEONATO NACIONAL.

La clasificación de Timi supone además la llegada al campeonato estatal de una nueva voz procedente de la poesía escénica riojana.

Nacido artísticamente en Rincón de Soto, municipio riojano de algo más de 4.000 habitantes, Timi representará por primera vez a Poetry Slam Logroño en un campeonato nacional.

Su victoria permite que una voz vinculada a un municipio pequeño llegue a uno de los principales encuentros del circuito estatal y pone de relieve la actividad poética que se desarrolla también fuera de los grandes núcleos urbanos.

Timi consiguió su plaza al proclamarse ganador de la final de la temporada 2025/26 de Poetry Slam Logroño, celebrada el pasado 18 de junio en la Sala Gonzalo de Berceo ante más de un centenar de asistentes.

El poeta combina poesía, oralidad y rap y es autor del poemario A tumba abierta, publicado por La Cabaña del Loco en 2026.

La final reunió a diez poetas clasificados durante las diferentes veladas de la temporada: Minina, Raquel Villar, Maje Martínez Soto, Yoel Saldaña, Ventura Ruiz, Timi, Arantza Moreno, El Sexto Hombre, Poe y Nai Salinas.

La composición de la final volvió a reflejar una de las características de Poetry Slam Logroño: su capacidad para reunir en un mismo escenario a participantes procedentes de diferentes localidades y sedes del circuito.

Cinco de las personas finalistas -Nai Salinas, El Sexto Hombre, Yoel Saldaña, Ventura Ruiz y Maje Martínez Soto- procedían de Pamplona; Maje Martínez Soto es además la actual organizadora de Pamplona Poetry Slam.

También participaron las anteriores representantes de Poetry Slam Logroño Arantza Moreno, que acudió al campeonato de Santander en 2024, y Raquel Villar, representante en Lleida en 2025. Minina procede de Tudela.

La final contó además con la actuación de Pluma, proyecto poético y musical formado por Mama Fiera y Tània Aguilera, que se desplazaron desde Menorca para acompañar a la comunidad logroñesa en el cierre de temporada.

CUATRO TEMPORADAS COMO SEDE OFICIAL POETRY SLAM.

Logroño comenzó su actividad en octubre de 2021, bajo la coordinación de la poeta, editora y gestora cultural Adriana Bañares. Aquella primera temporada tuvo carácter experimental y permitió implantar el formato en la ciudad y consolidar una comunidad estable de participantes y público.

En octubre de 2022, Poetry Slam Logroño fue reconocida como sede oficial de Poetry Slam España. Desde entonces ha desarrollado cuatro temporadas oficiales con encuentros regulares, participación abierta, artistas invitados, colaboración con diferentes espacios culturales y presencia continuada en el circuito nacional.

Durante estos cinco años, el proyecto ha ofrecido un escenario a decenas de poetas y ha favorecido el intercambio con otras sedes, especialmente Pamplona, Zaragoza y Valladolid.

La temporada 2025/26 contó, entre otras, con las visitas de Sofía Crespo Madrid, María Rodríguez junto a Drunk in Palace, Amalia Buitrago, Eva Gallud, Pablo Cortina, Juliet Kent, Almudena Vidorreta, Bibiana Collado Cabrera, José Daniel Espejo y Antonio Díez.

Las veladas de esta última temporada se desarrollaron en espacios como Sala Fundición, David Monge Comedy y Kordelia Teatro, antes de celebrar la final en la Sala Gonzalo de Berceo.

TRES PARTICIPACIONES, TRES FINALES NACIONALES.

La participación de Timi en Cartagena será la cuarta consecutiva de Poetry Slam Logroño en el campeonato nacional.

La trayectoria comenzó en 2023 con Tamara Fernández, representante de la sede riojana en el campeonato celebrado en Granada. En 2024 fue el turno de Arantza Moreno, que compitió en Santander, y en septiembre de 2025 Raquel Villar representó a Logroño en Lleida.

Las tres participantes consiguieron clasificarse para las finales de sus respectivos campeonatos. En sus tres primeras participaciones dentro del circuito oficial, Poetry Slam Logroño alcanzó, por tanto, tres finales nacionales consecutivas.

Timi afrontará ahora el reto de prolongar esta trayectoria en Cartagena.

UNA NUEVA ETAPA PARA POETRY SLAM LOGROÑO

El campeonato nacional coincide con el cierre de una etapa en la organización de Poetry Slam Logroño.

Después de cinco temporadas al frente del proyecto -una experimental y cuatro oficiales-, Adriana Bañares ha decidido dejar la coordinación cotidiana y delegar esta responsabilidad en Arantza Moreno Fernández, poeta, actriz, dramaturga y responsable de Kordelia Teatro.

La transición fue comunicada formalmente a la Junta de Poetry Slam España el pasado 28 de agosto. Bañares continuará vinculada a Poetry Slam Logroño y prestará apoyo cuando sea necesario, pero centrará ahora una parte mayor de su actividad en su propia creación literaria y escénica.

La nueva etapa tendrá como espacio habitual Kordelia Teatro, en Travesía Cabo Noval, frente a Bodegas Franco-Españolas. Moreno Fernández contará asimismo con el apoyo de Fernando Contreras, técnico de luces y sonido con experiencia en el ámbito teatral.

El objetivo es garantizar la continuidad del proyecto y mantener el espacio de encuentro construido durante estos años en torno a la poesía propia y la escena.