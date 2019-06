Los riojanos ahorrarían más de medio millón de euros al año gracias a la apertura del mercado del carburante

Publicado 09/06/2019 18:06:37 CET

LOGROÑO, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los riojanos ahorrarían más de medio millón de euros anuales gracias a una apertura real del mercado del carburante, según los datos que maneja la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae).

La apertura de este sector pasa porque se abran gasolineras que siguen un modelo de negocio distinto al de las tradicionales. Es decir, la implantación de estaciones de servicio con el régimen automático que, tanta polémica genera, es la solución para abaratar el coste del producto, ya que consigue que las gasolineras compitan en una partida que nunca antes habían tocado: el precio.

Así, según el cálculo de la patronal, la apertura de una estación de este tipo supone una bajada de 10 céntimos por litro en la zona, consiguiendo generar un ahorro de entre unos 280 a 330 euros anuales.

Estos datos están basados en un informe realizado por la Organización de Consumidores (OCU) en la que, después de analizar más de 9.700 gasolineras y 1.600.000 precios de los cinco carburantes más distribuidos en España.

Así, este informe calcula que La Rioja es una de la Comunidades con más posibilidad de ahorro, con un 13%. Sin embargo, este porcentaje podría incrementarse más de un 5% si creciera la penetración de este modelo de negocio. "Allí donde uno de nuestros socios abre una gasolinera automática, tiene muy buena acogida porque el cliente se encuentra un servicio propio del siglo XXI y a un precio muy apetecible", explica Manuel Jiménez Perona, presidente de Aesae.

Este estudio está enmarcado dentro del I Encuentro sectorial de gasolineras automáticas, que tendrá lugar en Madrid a principios de julio. En esta reunión se abordarán los retos regulatorios, la evolución y las nuevas ventajas que ofrece la tecnología a los empresarios que apuestan por este proyecto.

CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

No es raro escuchar acusaciones de que las gasolineras automáticas destruyen empleo y ponen en peligro todo un sector. Sin embargo, estos argumentos se alejan mucho de la realidad.

"Que no se vea personal, no significa que no estén atendidas. Los gasolineros tradicionales piensan que al no haber nadie físicamente están descuidadas y bajan el precio por esta circunstancia", explica Jiménez Perona. Sin embargo, las gasolineras automáticas, pertenecientes a Aesae, lo que hacen es reestructurar el personal que se encuentran manejando la estación a control remoto y atienden la demanda de los clientes. Así, mejoran la eficiencia de sus recursos para ofrecer un mejor servicio.

Además, las previsiones que manejan desde la asociación es de creación de empleos indirectos en otros sectores gracias al ahorro que generan este tipo de estaciones. "La primera partida familiar en la que se puede ahorrar es el vehículo y el carburante. Si conseguimos que disminuya el precio y las familias riojanas gasten ese dinero en otros sectores alimentación, educación, ocio conseguiremos fomentar la economía y crear nuevos puestos de trabajo gracias a la nueva demanda", indica el presidente.

También, y gracias al aumento de este modelo de negocio por el territorio nacional, se han incrementado los puestos de mantenimiento, conservación, tecnología, seguridad, servicios jurídicos, etc. en torno a estas estaciones.

Aesae recuerda que la mayor destrucción de empleo se dio antes de la crisis, cuando las gasolineras pasaron a ser atendidas a autoservicio. "Ahí nadie se quejó y ahora que utilizamos la tecnología y mejoramos el modelo tradicional no hacen más que atacarnos sin fundamento. Nosotros les pedimos a estas personas que pongan en valor las ventajas de las gasolineras tradicionales, que son muchas, y que compitamos de igual a igual porque si abrimos le mercado, el principal beneficiario será el conductor riojano", concluye.