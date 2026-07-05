Los riojanos que comparten vivienda destinaron el 15 por ciento de su salario al alquiler de una habitación en 2025

Archivo - Dormitorio de la casa - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El riojano medio dedicó el 15 por ciento de su sueldo bruto al pago del alquiler de una habitación en 2025, lo mismo que se dedicó en 2024, según el estudio 'Relación de salarios y viviendas compartidas en 2025' basado en los datos de los sueldos medios de las ofertas de empleo de la plataforma InfoJobs y en los precios medios de las habitaciones en pisos compartidos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

En 2025, el precio de la vivienda en alquiler por habitaciones en La Rioja cerró con un incremento anual del 2 por ciento y situó el precio en diciembre en 333 euros/mes.

El salario bruto medio de las ofertas de empleo en La Rioja registrado por InfoJobs en 2025 fue de 26.476 euros (2.206 euros brutos mensuales si lo dividimos en 12 pagas), por tanto, los riojanos dedicaron un 15 por ciento del sueldo al pago de una habitación de alquiler.

"Compartir vivienda se ha convertido en la única vía que tienen muchos inquilinos para reducir el esfuerzo salarial y no sobrepasar el umbral recomendado del 30 por ciento. Mientras vivir solo supone destinar la mitad del sueldo al alquiler, compartir piso permite no entrar en situación de vulnerabilidad económica. Sin embargo, esta solución también tiene un importante coste personal y social".

Compartir vivienda implica "renunciar a la intimidad, estabilidad y calidad de vida, además de retrasar proyectos vitales como emanciparse plenamente o formar una familia. Lo preocupante es que esta fórmula ya no responde a una decisión puntual o vinculada a la juventud, sino que se está consolidando como una necesidad incluso entre trabajadores con empleo estable, reflejando hasta qué punto se ha agravado la crisis de accesibilidad a la vivienda", comenta María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Por su parte, Mónica Pérez, directora de comunicación de InfoJobs añade: "Los salarios ofertados en InfoJobs continuaron creciendo en 2025 y alcanzaron una media de 27.336 euros brutos anuales. Sin embargo, este avance no está siendo suficiente para compensar el elevado coste del acceso a la vivienda".

"Aunque compartir piso permite reducir el porcentaje de ingresos destinado al alquiler y mantenerse, en la mayoría de los casos, por debajo del umbral del 30 por ciento, el hecho de que esta opción se haya convertido en una necesidad para muchos trabajadores evidencia las dificultades que siguen existiendo para acceder a una vivienda en solitario".

La brecha entre la evolución de los salarios y el coste residencial "continúa condicionando las decisiones vitales y la capacidad de emancipación de una parte importante de la población".

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Cataluña es la comunidad que destinó el mayor porcentaje de su sueldo al pago de una habitación en alquiler, un 28 por ciento del sueldo bruto, lo mismo que en 2024, según el estudio de InfoJobs y Fotocasa.

Viendo los datos en conjunto, el orden de las comunidades autónomas que dedicaron más dinero de sus sueldos a pagar el alquiler de una habitación es: Cataluña (28 por ciento), Madrid (26 por ciento), Baleares (25 por ciento), País Vasco (24 por ciento), Canarias (21 por ciento), Navarra (20 por ciento), Comunidad Valenciana (19 por ciento), Cantabria (17 por ciento), Andalucía (17 por ciento), Galicia (16 por ciento), Aragón (16 por ciento), La Rioja (15 por ciento), Castilla y León (15 por ciento), Región de Murcia (14 por ciento), Asturias (14 por ciento), Castilla-La Mancha (14 por ciento) y Extremadura (13 por ciento).