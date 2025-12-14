Los riojanos han invertido cerca de 3.000 euros de media en 2025 en criptomonedas

Fotos de stock gratuitas de activo criptográfico, activo financiero. - KAROLA G.

LOGROÑO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las criptomonedas han dejado de ser terreno exclusivo de los pioneros tecnológicos para convertirse en una opción de inversión cada vez más consolidada entre los españoles.

Tanto es así que la inversión en criptomonedas continúa afianzándose en nuestro país, y este año han destinado una media superior a los 4.900 euros a criptoactivos, mientras que en La Rioja se sitúa cerca de los 3.000 euros.

En este contexto, el perfil del inversor español en criptoactivos se diversifica y se regionaliza, mostrando claras diferencias entre comunidades autónomas.

Así, Criptan, plataforma de compraventa y ahorro de criptomonedas, ha elaborado un ranking en el que ha analizado cuáles son las comunidades autónomas que más han invertido en las principales criptomonedas durante este año.

Con más de 7,9 millones de euros invertidos, la Comunidad de Madrid lidera el ranking nacional de inversión en criptomonedas en 2025, seguida de la Comunidad Valenciana, con más de 4,4 millones de euros; Cataluña, con más de 3 millones de euros y Andalucía y País Vasco, con casi 2,5 millones de euros y más de un millón y medio de euros respectivamente.

Además, estas regiones reúnen el mayor número de inversores, con una inversión media que se sitúa entre 3.800 euros y 8.700 euros, lo que refleja una adopción más amplia y un interés sostenido en los criptoactivos como parte de la estrategia financiera personal.

En el lado contrario se sitúan comunidades como La Rioja, la comunidad española donde apenas superan los 100.000 euros invertidos, seguida de Navarra, que supera los 200.000 euros y Asturias y Cantabria, que superan los 300.000 euros.

EL BITCOIN SIGUE DOMINANDO, PERO CRECEN ETHEREUM Y LAS STABLECOINS.

El Bitcoin sigue siendo la principal opción de inversión para los españoles, representando más del 65% del total en la mayoría de las comunidades autónomas.

Sin embargo, se observan diferencias según la comunidad. En La Rioja, cerca de dos tercios de la inversión en criptoactivos, exactamente un 64,6%, se concentra en Bitcoin.

En cuanto a otros criptoactivos en los que invierten los riojanos, USDC alcanza el 7,8%, situándose como la alternativa más destacada entre los activos estables, mientras que Ethereum representa un 7,1%, con una presencia moderada dentro de la cartera cripto de la región.