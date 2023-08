Rodrigo Valdelvira, ganador del certamen de creación de viñetas científicas de la Casa de las Ciencias

El concurso forma parte del programa de actividades de la exposición 'La Ciencia según Forges', finalizada el 25 de junio

LOGROÑO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El logroñés Rodrigo Valdelvira Ortigosa ha sido galardonado con el premio del certamen de creación de viñetas científicas organizado por la Casa de las Ciencias dentro del programa de actividades de la exposición 'La Ciencia según Forges', que acogió el museo del 25 de abril al 25 de junio con 66 viñetas de Antonio Fraguas publicadas en el diario El País entre 1995 y 2018.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Logroño, Rosa Fernández, y la directora de la Casa de las Ciencias, Dolores Fernández, han entregado esta mañana el galardón, de carácter simbólico, que ha consistido en la ampliación de la viñeta premiada y en un catálogo de la exposición.

"El tema que trato creo que es muy candente, porque a parte de ser una viñeta satírica, hay bastante de verdad en esto" explica Valdelvira, "me dedico profesionalmente a la Inteligencia Artificial y mi afición es dibujar, es algo que desde pequeño me ha gustado, pero no lo había potenciado hasta ahora. Entonces he pensado ¿Por qué no combinar las dos cosas, mi profesión con mi afición?".

La viñeta de Rodrigo Valdelvira, la más votada por el público de la exposición entre las que se presentaron al certamen, muestra la imagen de un futuro "cercano" en la que un robot trabaja en una mesa de oficina mientras se queja de que tiene que cotizar para lograr una pensión.

El logroñés ha detallado que en la viñeta "el robot se queja de que tiene que hacer la declaración de la renta y es algo que en un futuro no tan lejano puede ocurrir, que las máquinas tengan que cotizar. Un empresario que tenga determinadas máquinas que trabajen sustituyendo a personas tendrán que pagar a la seguridad social, esa era un poco la idea".

"Me sorprendió y me emocionó el haber ganado, ha sido muy gratificante, porque realmente no me dedico a esto y tener un premio y sobre todo que esté vinculado a la exposición de Forges, siendo el gran dibujante que es, ha sido muy emocionante", ha concluido el ganador del concurso.